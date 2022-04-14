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    EkonomiAyçiçek yağı almak için hücum ettiler! Şok eden görüntü, yakınlarına telefon bile açtılar...
    HaberlerEkonomi Haberleri Ayçiçek yağı almak için hücum ettiler! Şok eden görüntü, yakınlarına telefon bile açtılar...
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    Ayçiçek yağı almak için hücum ettiler! Şok eden görüntü, yakınlarına telefon bile açtılar...

    Ayçiçek yağı kuyruğu görüntüsü şaşkına çevirdi! Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerine ayçiçeği yağının geldiğini gören vatandaşlar, yağ almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı kişiler bilinçsiz vatandaşların ortada bir stok sıkıntısı yokken ayçiçeği yağına bu kadar çok talep göstertmesinin yine yağ fiyatlarını arttıracağını belirterek tepki gösterirken, bazı vatandaşlar ise birbirleriyle yarışırcasına satın almaya devam edip, yakınlarına telefon açarak 'gelin alın' dedi.

    14.04.2022 - 16:37 | | İHA
    Ayçiçek yağı almak için hücum ettiler! Şok eden görüntü, yakınlarına telefon bile açtılar...

    Ayçiçeği stokunda sıkıntı yaşandığı iddiasının gündeme gelmesinin ardından bazı büyük marketler ayçiçeği yağlarını depolarına saklamış, yağ fiyatlarının aşırı yükselmesine neden olmuştu.

    Ayçiçek yağlarının piyasadan çekilmesi ve vatandaşların da yağları yağma yapar gibi satın alması artan fiyatların daha da yükselmesine yol açmıştı. Yağların depoya çekilmesi ve bilinçsiz alışveriş sonrası bir anda fiyatını ikiye katlayan ayçiçeği yağı, Azak Denizi'nden yağ yüklü gemilerin Türkiye’ye gelmesiyle birlikte bir miktar ucuzlamıştı.

    Ayçiçek yağı almak için hücum ettiler Şok eden görüntü, yakınlarına telefon bile açtılar...

    Samsun'da Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine TMO'nun ayçiçeği yağının geldiğini gören vatandaşlar yine yağa hücum edince market önünde uzun insan kuyruğu oluştu.

    Bazı vatandaşlar bilinçsiz vatandaşların ortada bir stok sıkıntısı yokken ayçiçeği yağına bu kadar çok talep göstertmesinin yine yağ fiyatlarını arttıracağını, bunun da bir sonraki alışveriş zamanı yine vatandaşa olumsuz yansıyacağını belirterek tepki gösterdi.

    Ayçiçek yağı almak için hücum ettiler Şok eden görüntü, yakınlarına telefon bile açtılar...

    ‘Yağsız kalacağız’ korkusuyla söylenenleri umursamayan vatandaşlar ise birbirleriyle yarışırcasına ayçiçek yağı satın almaya devam edip, yakınlarına telefon açarak yağ almaları konusunda çağrıda bulundular.

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