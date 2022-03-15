Kripto para piyasalarında son durum yatırımcının gündeminde. Haftaya kritik gündemle başlayan kripto para piyasalarında gergin bekleyiş vardı. AP Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında Bitcoin ve Ethereum gibi bazı kripto para birimlerine yasak getirecek yasa tasarısı ile ilgili beklenti kripto para piyasalarını etkiledi. Peki, Avrupa Parlamentosu bitcoin kararı ne oldu? Bitcoin kaç dolar? Kripto para piyasası son durum ne? İşte detaylar…

AVRUPA PARLAMENTOSU BİTCOİN KARARI NE OLDU?

AP Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında Bitcoin ve Ethereum gibi bazı kripto para birimlerine yasak getirecek yasa tasarısı kabul edilmedi.

BITCOIN KAÇ DOLAR?

Bitcoin yatay seyrini sürdürüyor. BTC/USD fiyatı 38 bin 643 dolar bandında yer alıyor. Ethereum ise 2 bin 534 dolar bandının hemen üzerinde işlem görüyor. Güncel Ripple fiyatı 0,75 dolar, Binance Coin ise 367 dolar seviyesinde yer alıyor.

BITCOIN İÇİN İDDİALI TAHMİN

Ekonomist İslam Memiş, altın ve dolardaki düşüşlerin devam etmesi durumunda piyasaların Fed ve ardından Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarına odaklanılacağını belirterek “Uzun vadeli yatırımcılar bu süreçleri değerlendirebilir” dedi. İslam Memiş, TCMB’nin Mart ayında faizi artırımını pas geçebileceğini belirterek “Önümüzdeki aylarda enflasyona ve jeopolitik risklere bağlı olarak TCMB faiz artırımına gidebilir” dedi.

Fed’in mart ayında olası faiz artırım kararının kripto paralarına çok etkisi olmayacağını belirten Memiş, şunları söyledi:

“Ben kripto paraların 44-45 bin dolar aralığına hatta 50 bin dolara kadar yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü Fed istediğini aldı. 50 baz puanlık bir artırma gidecekken 25 puan baz puanlık bir artırıma gidecek muhtemelen. Dolar endeksi 99 seviyesini gördü. Fed burada da istediğini aldı. Fed için problem yok. Yılda 4 kez 25 baz puanlık faiz artırımları yapabilir ancak genel tabloda piyasalarda şok havası olmayacak beklentilerin satın alındığı bir tablo ortaya çıkacak."