Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonlara zam sinyali

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kanal 7'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Dağ, "Enflasyonun altına kimseyi ezdirmeyeceğiz dedik ve ezdirmedik. Yüzde 30-40 zamlarla bunu ortaya koyduk." dedi.

"ASGARİ ÜCRETE MÜDAHALE YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

"Burada özellikle ticari hayata baktığımızda hareketlilik devam ediyor." diyen Dağ, "Sabit gelirliler konusunda hamleler yapmamız lazım. Asgari ücretle ilgili bir irade ortaya koyduğunuz herkes kendi çalışanlarına bir artış koymuş oluyor ve insanların alım gücünü bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten Temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili Aralık ayında konuşuluyor. Ama gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON DÜZ BİR ÇİZGİYE ULAŞACAK"

Enflasyon rakamlarına da değinen Dağ, "Enflasyon Haziran ayından sonra düz bir çizgiye ulaşacak ve Kasım ayından sonra düşmeye başlayacak." şeklinde konuştu.

"SORUNLARI ÇÖZECEK OLAN YİNE BİZİZ"

Dağ, "Halkımız yine çözerse Erdoğan çözer diyor. Bu sorunları çözecek olan yine biziz. 20 sene boyunca biz seçimle buraya kadar geldik ve 15 seçimi kazandık. Recep Tayyip Erdoğan vatandaşa yaptığı hizmetlerle oluşturduğu güven önemli. 2023'ten sonra Türkiye çok daha iyi yerlere gelecek." dedi.

ASGARİ ÜCRETTE NASIL ARTIŞ OLUR?

Asgari ücretin Temmuz'da yeniden belirlenmesi için yasal bir değişiklik yapılması gerekiyor. Buna göre yılda bir kez toplanan komisyonun ikinci kez toplanması sağlanacak. Ardından Temmuz ayında emeklilere ve memurlara yapılacak ikinci artış asgari ücretliler için de uygulanabilir. Bilindiği gibi memur ve emekliler 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. Bu enflasyon oranının asgari ücrete uygulanması gerçekleşebilir. Ancak bu durumda ortaya 800 liranın üzerinde bir artış da çıkacak. Ancak başka formüller de uygulanabilir.

MALİYET KARŞILANIR MI?

Asgari ücrete yılbaşında yapılan tarihi zamla birlikte işverenlerin maliyetini aşağı çekecek ve işçinin yükünü azaltacak çok önemli hamle yapılmış ve ücretler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılmıştı. Sadece asgari ücretli değil tüm çalışanların maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutuldu.Şimdi ikinci bir toplantı ile yapılacak zam işverenlere ek bir yük getirecek. Bu durum istihdam kaybına yol açacağı gibi kayıt dışılığı da artıracaktır. Ancak vergideki formül burada da uygulanabilir.

PRİM ÜZERİNDEN İNDİRİM

Asgari ücretten iki türlü prim alınıyor. Bunlardan ilki işçiden kesilen yüzde 14 oranındaki SGK primi. Bu primin 5004 liralık brüt asgari ücret içindeki miktarı 700,56 TL.İkinci prim ise işveren sigorta payı olarak alınıyor. Bunun maliyet üzerindeki etkisi ise 775,62 TL. Toplamda bir işveren açısından ödenen primler 1.476,18 TL'ye ulaşıyor. Bunların dışında işsizlik sigortası için kesilen toplamda 150,12 TL'yi bulan bir prim daha bulunuyor. Burada asgari ücrete yapılacak bir seyyanen zam primlerden indirim yapılarak karşılanabilir.Böylece asgari ücretin net miktarı artarken bu durum işverene maliyet olarak yansımaz. Yine bu indirimler belli oranda yapılarak işverenin de maliyetin bir kısmını karşılaması sağlanır. Faruk Erdem/Yeni Asır...