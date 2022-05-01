°
Şehir seçiniz
    BİST2.4310.09EURO15.670.77USD14.840.37ALTIN905.410.55
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiAsgari ücret açıklaması! TÜRK İŞ Başkanı Atalay: Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok
    HaberlerEkonomi Haberleri Asgari ücret açıklaması! TÜRK İŞ Başkanı Atalay: Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok
    ABONE OL

    Asgari ücret açıklaması! TÜRK İŞ Başkanı Atalay: Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok

    Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret için Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok. Açıklanan enflasyonu asgari ücretliye versinler, emekliye versinler" dedi.

    01.05.2022 - 14:05 | | Gökçe KARAKÖSE, Hami YEŞİLYURT / İSTANBUL, (DHA)
    Asgari ücret açıklaması! TÜRK İŞ Başkanı Atalay: Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok

    TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'e geldi. Kazancı yokuşuna karanfil bırakan grup, ardından Cumhuriyet Anıtı'na da çelenk bıraktı. Çelenk bıraktıktan sonra açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bugün 81 vilayette, 5 bölgemizde 424 sendikamız, 30 bin aktif temsilcimizle beraber ana temamız 'hayat pahalılığı, örgütlenme'.

    Bu saatte Türkiye'nin bütün alanlarında arkadaşlarımız hayat pahalılığını, örgütlenmeyi anlatacak. TÜRK- İŞ her siyasi görüşten, her düşünceden, her takımı tutan topluluktan oluşan bir devasa bir kurum. 70 senedir, ülkeden yana olduk, emekliden yana olduk, emekçiden yana olduk, işçiden yana olduk. Mazlumdan yana olduk. Türk bunu sürdürmeye devam edecektir" dedi.

    AÇIKLANAN ENFLASYONU ASGARİ ÜCRETLİYE VERSİNLER

    Gazetecilerin asgari ücrete ara zamla alakalı sorduğu soruyu yanıtlayan Atalay, "Asgari ücret için Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok. Aralık'ı beklemenin de bir anlamı yok. Her ayın 4'ünde bundan 3 gün sonra enflasyon açıklanacak. O açıklanan enflasyonu asgari ücretliye versinler, emekliye versinler, işçinin tamamına her ay versinler. Haziran'ı falan beklemenin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

      GÜNCEL HABERLER

      Bakan Kasapoğlu'ndan bayram mesajı

      Bakan Kasapoğlu'ndan bayram mesajı

      Rusya Savunma Bakanlığı: Azovstal fabrikasından 46 sivil ayrıldı

      Rusya Savunma Bakanlığı: Azovstal fabrikasından 46 sivil ayrıldı

      EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! AK Parti'den flaş açıklama

      EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! AK Parti'den flaş açıklama

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Rusya Savunma Bakanlığı: Azovstal fabrikasından 46 sivil ayrıldı

      Rusya Savunma Bakanlığı: Azovstal fabrikasından 46 sivil ayrıldı

      Sıradaki Haber
      EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! AK Parti'den flaş açıklama

      EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! AK Parti'den flaş açıklama

      Sıradaki Haber
      Milli Piyango 19 Mayıs özel çekilişinde büyük ikramiye 4 milyon TL!

      Milli Piyango 19 Mayıs özel çekilişinde büyük ikramiye 4 milyon TL!

      Sıradaki Haber
      3000 liradan 20.000 liraya yükseldi! Artan fiyat çileden çıkardı...

      3000 liradan 20.000 liraya yükseldi! Artan fiyat çileden çıkardı...

      Sıradaki Haber