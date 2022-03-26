Araba sahiplerini ilgilendiriyor 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve otoyolu geÃ§iÅŸ Ã¼cretleri belli oldu

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    EkonomiAraba sahiplerini ilgilendiriyor! 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu geçiÅŸ ücretleri belli oldu
    HaberlerEkonomi Haberleri Araba sahiplerini ilgilendiriyor! 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu geçiÅŸ ücretleri belli oldu
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    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu geçiÅŸ ücretleri belli oldu

    DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k orta aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±na sahip kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olan 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Otoyolu'ndan geÃ§iÅŸ Ã¼cretleri belli oldu. Buna gÃ¶re hem kÃ¶prÃ¼ hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobilin Ã¶deyeceÄŸi Ã¼cret 272.50 lira oldu.TÃ¼rkiye'nin mega projelerinden biri olan ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde geÃ§iÅŸler bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren Ã¼cretli oldu. Buna gÃ¶re hem kÃ¶prÃ¼yÃ¼ hem de otoyolu tamamen kullanan otomobiller 272.50 lira Ãœcret Ã¶deyerek kesintisiz seyahat yapabilecek.

    26.03.2022 - 10:35 |
    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu geçiÅŸ ücretleri belli oldu

    Malkara'dan giriÅŸ yapÄ±p 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ geÃ§en otomobiller 272.50 lira, minibÃ¼sler 366 lira, Ã§ekici TIR'lar 588 lira, 14 tekerli TIR'lar 683 lira, 16 tekerli TIR'lar 1181 lira, motosikletler ise 68 lira Ã¼cret Ã¶deyecek.

    Asya ve Avrupa kÄ±tlarÄ±nÄ± Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda ilk kez birbirine baÄŸladÄ±. YÄ±llÄ±k 415 milyon Euro tasarruf saÄŸlayacak 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼n ayaklarÄ± 318 metrelik yÃ¼ksekliÄŸiyle 18 Mart Ã‡anakkale Deniz Zaferiâ€™ni simgeliyor.

    Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n olan 18 Mart'Ä± simgeleyen 318 metrelik yÃ¼ksekliÄŸiyle 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n kuleleri, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in simgesi olan ve 300 metre yÃ¼ksekliÄŸe sahip Eyfel Kulesi'ni geÃ§ti.

    SEYÄ°T ONBAÅžI SÄ°MGESÄ°

    1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼n ayaklarÄ± 318 metrelik yÃ¼ksekliÄŸiyle 18 Mart Ã‡anakkale Deniz Zaferiâ€™ni simgeliyor. Ã‡anakkale SavaÅŸÄ± kahramanlarÄ±ndan Seyit OnbaÅŸÄ±'nÄ±n sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda ve 20,5 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki 4 top mermisi figÃ¼rÃ¼nÃ¼n montajÄ± ise sÃ¼rÃ¼yor.

    TELLERÄ° DÃœNYAYI 4 DEFA DOLAÅžIR

    "En"lerin projesi olarak anÄ±lan 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n ana kablosunda dÃ¼nyanÄ±n Ã§evresini 4 kez dÃ¶nebilen 162 bin kilometrelik tel kullanÄ±ldÄ±. Kule kesonlarÄ± alan olarak kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda bir futbol sahasÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kapsarken kÃ¶prÃ¼de kullanÄ±lan 227 bin metrekÃ¼plÃ¼k beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldÄ±ÄŸÄ± 25 bin nÃ¼fuslu bir ilÃ§e kurulabiliyor.

    YATIRIM TUTARI 2 MÄ°LYAR 545 MÄ°LYON EURO

    Ãœretime etkisi 5 milyar 362 milyon Euro olan projenin yatÄ±rÄ±m bedeli ise 2 milyar 545 milyon Euro. 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n yapÄ±mÄ±nda, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlilerinin yanÄ± sÄ±ra yaklaÅŸÄ±k 5 bin 100 personel ve 740 iÅŸ makinesi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

    Her biri 45 metre geniÅŸliÄŸinde, 48 metre uzunluÄŸunda ve 700 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki tabliye bloklarÄ±nÄ±n baÄŸlanacaÄŸÄ± askÄ± halatlarÄ±nÄ±n ana halatlara montaj iÅŸlemi 6 Temmuz 2021â€™de baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. 12 AralÄ±k 2021â€™de de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla, Asya ve Avrupaâ€™daki kule ayaklarÄ±nÄ±n orta aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±na son tabliye bloÄŸu yerleÅŸtirilmiÅŸti.

    Ä°ÅžTE GÄ°RÄ°Åž VE Ã‡IKIÅž NOKTALARINA GÃ–RE Ã–DENECEK ÃœCRETLERÄ°N TABLOLARI

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    Araba sahiplerini ilgilendiriyor 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve otoyolu geÃ§iÅŸ Ã¼cretleri belli oldu

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve otoyolu geÃ§iÅŸ Ã¼cretleri belli oldu

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve otoyolu geÃ§iÅŸ Ã¼cretleri belli oldu

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve otoyolu geÃ§iÅŸ Ã¼cretleri belli oldu

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve otoyolu geÃ§iÅŸ Ã¼cretleri belli oldu

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve otoyolu geÃ§iÅŸ Ã¼cretleri belli oldu

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve otoyolu geÃ§iÅŸ Ã¼cretleri belli oldu

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve otoyolu geÃ§iÅŸ Ã¼cretleri belli oldu

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve otoyolu geÃ§iÅŸ Ã¼cretleri belli oldu

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve otoyolu geÃ§iÅŸ Ã¼cretleri belli oldu

    1. SÄ±nÄ±f AraÃ§lar : Aks aralÄ±ÄŸÄ± (Dingil Mesafesi) 3.20 metre altÄ±nda olan araÃ§lar
    2. SÄ±nÄ±f AraÃ§lar : Aks aralÄ±ÄŸÄ± (Dingil Mesafesi) 3.20 metre Ã¼zerinde olan her tÃ¼rlÃ¼ 2 akslÄ± araÃ§lar

    3. SÄ±nÄ±f AraÃ§lar : Aks adedi (Dingil SayÄ±sÄ±) 3 olan tÃ¼m araÃ§lar.

    4. SÄ±nÄ±f AraÃ§lar : Aks adedi (Dingil SayÄ±sÄ±) 4 ve 5 olan tÃ¼m araÃ§lar.

    5. SÄ±nÄ±f AraÃ§lar : Aks adedi (Dingil SayÄ±sÄ±) 6 olan tÃ¼m araÃ§lar.

    6. SÄ±nÄ±f AraÃ§lar : Motosikletler.

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