Araba fiyatlarına görülmemiş zam! Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatları uçacak! Oran belli oldu! Yüzde 25...

Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili flaş gelişmeler. İkinci el otomobil piyasasında, Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik başladı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, uzun süredir durgun olan piyasanın havaların ısınması ve Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla hareketlendiğini belirterek, "Satışlarda yüzde 10 oranında artış var" dedi. Enflasyonun her geçen gün arttığını ve alım gücünün düştüğünü ifade eden Erkoç, "Bu durum insanların araç tercihlerine de yansıdı. 15 yaş ve üzeri araçlar daha kolay satılırken, vatandaşlarımız araçların yakıt performansına da dikkat ediyor" ifadelerini kullandı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil sektöründeki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Uzun süredir durgun olan piyasanın havaların ısınması ve Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla hareketlendiğini belirten Erkoç, "Satışlarda yüzde 10 oranında artış var" dedi.

İkinci el pazarının uzun bir süredir durgun olduğunu belirten Erkoç, "Yeni açıklanan rakamlara göre ikinci el otomobil pazarı Mart ayında yüzde 11.3 artışla 503 bin adet oldu. Pandemi kısıtlamalarının tamamen gevşetilmesinin, yaz mevsiminin ve bayramın da yaklaşmasının her sene olduğu gibi bu sene de sektöre olumlu yansıdığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

'BDDK KARARI SATIŞLARA OLUMLU YANSIDI'

Nisan ayında ikinci el pazarının toparlanmaya başladığını ifade eden Erkoç, "2021 yılının ilk 3 ayında 1 milyon 64 bin 434 adet olarak gerçekleşen ikinci el otomobil pazarı, 2022 yılının aynı döneminde 1 milyon 178 bin 550 adet olarak gerçekleşti. Yani pazarda yüzde 10 oranında yukarı yönlü bir değişim yaşandı. Geçtiğimiz ay BDDK tarafından gerçekleştirilen taşıt kredilerindeki düzenlemenin de ikinci el otomobil sektörüne olumlu etkisi oldu. Taşıt kredilerindeki kısıtlama sebebiyle kredi kullanamayan vatandaşlarımız kredi kullanabiliyor, bu düzenleme sayesinde yaşanan hareketlenmeyi gözlemleyebiliyoruz. Piyasalarda yaşanan belirsizlik vatandaşlarımızın da beklemede kalmasına sebep olmuştu. Ancak peşinat tutarlarının azalarak taksit sayısının arttırılması araç almak isteyen ancak bunu öteleyen, beklemede olan vatandaşlarımızı hareketlendirdi" dedi.

BDDK düzenlemesinin yanı sıra bahar aylarının gelmesi, pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi ve Ramazan Bayramı’nın da yaklaşıyor olmasının pazardaki canlılığın artmasını sağladığını kaydeden Erkoç, "Ayrıca sıfır araç fiyatlarındaki yükseliş de vatandaşlarımızın ikinci ele olan talebini arttırdığı için şu an satışlarda yüzde 10 oranında bir artış olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'15 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR'

Enflasyonun her geçen gün arttığını ve alım gücünün düştüğünü ifade eden Erkoç, "Bu durum insanların araç tercihlerine de yansıdı. 15 yaş ve üzeri araçlar daha kolay satılırken, vatandaşlarımız araçların yakıt performansına da dikkat ediyor. Alıcılar tarafından en çok yakıt cimrisi araçlar tercih ediliyor" dedi.

Erkoç, sektördeki canlanmayla beraber fiyatlarda da artış yaşanabileceğine dikkat çekerek, "İkinci el pazarındaki durgunluk devam ederken fiyatlar da stabil seyretti. Sıfır araç fiyatlarındaki artışın bu ay itibariyle ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacağını, bu sebeple fiyatların da yükseleceğini tahmin ediyoruz" öngörüsünü paylaştı.

İKİNCİ EL ARABA PİYASASI HAREKETLENDİ

Ramazan Bayramı yaklaşırken ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin başladığını belirten oto galerici Yılmaz Kebapçı, “Ramazan Bayramı yaklaştıkça ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Tabi ki talebin artmasıyla araç fiyatlarında ufak bir artış gözlemleniyor. Geçen aya göre ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 3-4 gibi bir artış var. Çip krizinin birkaç ay daha devam edeceği öngörülüyor. Önümüzdeki bayram tatili sonrası da yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Elimizden geldiğince arabalarımızı aldık satış için hazırladık. İnternet üzerinden sosyal medya üzerinden araçlarımızı satışa çıkardık. Bayrama tam anlamıyla hazırız. Bayram tatili yaklaştıkça telefonlar çalmaya başlıyor daha da artacağını düşünüyoruz. Bence araç almanın şuanda tam zamanı. Yaz geliyor tatil yaklaşıyor insanlarımız memleketlerine tatile gidecekler şuan araç almanın tam zamanı” dedi.

Bayramda memleketine gitmek isteyen vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldiğini söyleyen oto galerici Yavuz Çifçi, “Dönemsel olarak baktığımızda otomobil fiyatlarının bir hareketi vardır. Her sene bu aylarda yaza yaklaşmamız bayramların artmasıyla insanların tatil programları yapmaya başladığı bu dönemlerde otomotiv ile ilgili bir hareketlilik yaşanır. İnsanlar bu dönemde ya arabalarını değiştirir ya da yeni bir araba alır. Şuanda bayram tatilinin yaklaşmasıyla hareketlilik başladı. Şuanda araba almanın tam zamanı. Araba fiyatlarında bir fiyat aralığı azda olsa oluştu. Önceki senelere baktığımızda pandemi geçirdik, insanlar evlerinden çıkamadı ve araba satışları yok gibiydi. Bu sene pandemi sonrası ilk rahat seyahat edebileceğimiz bayramlardan bir tanesi. İnsanların yüzü gülüyor ve vatandaşlar tatilini rahat yapmak istediği için ikinci el otomobillere yöneldi. Çip krizi ve sınırlı sayıda sıfır araba gelmesinden dolayı arz talebi karşılayamayacak ve bana göre bayram sonrası da fiyatlar yukarı yönlü devam edecek” şeklinde konuştu.

SIFIR ARABAYA YÜZDE 25 ZAM

Araba fiyatlarına yeni zamlar kapıda. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte fabrikalarda üretim maliyetlerinin rekor seviyelere ulaşması, mayıs ayından başlayarak araba yeni zamları da beraberinde getirecek.

Dünya gazetesinden Ayşe Yücel'in haberine göre; Türkiye’de otomobil fiyatları, ocak ayından bu yana ortalama yüzde 8 arttı. Bazı marka ve modellerde ise bu oran yüzde 20’lere kadar çıkıyor. Özellikle vergi dilimi değişen araçlarda fiyat artışları çok daha yüksek. Ancak sektör temsilcilerine göre, piyasada asıl zamlar mayıstan itibaren kademeli olarak başlayacak.

Aslında üretim maliyetlerindeki artışın otomobil fiyatlarına yansıması beklenen bir gelişmeydi. Ancak bunun ne oranda olacağı henüz ifade edilmemişti. Bu konuda ilk açıklama İstanbul Ticaret Odası (İTO) Taşıtlar Satış ve Servis Komitesi Meclis üyesi Ziya Alp Gülan'dan geldi. Gülan, yılsonuna kadar otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin yüzde 25 artmasının beklendiğini söyledi. Gülan, otomotiv sektöründeki daralmayı ve fiyat artışlarını İTO’nun nisan ayı meclis toplantısında da gündemine de taşıdı.

ŞİMDİ DE PALADYUM KRİZİ

Alp Gülan, pazarın son yıllarda gerilediğini hatırlatarak, “Pazar bu yıl da düşmeye devam etti. Mart ayında yüzde 30’luk kayıp yaşadık. Çip krizine bağlı olarak araç bulunurluk sorunu olduğu için talepteki düşüşü çok algılamadık ama başka bir tehlike çıktı karşımıza. Yeni zamlar. Bu sefer bizden kaynaklanmayan sadece dışarıdaki sorunlar edeniyle yüzde 25’e yakın bir zam beklentisi var” diye konuştu. Rusya-Ukrayna savaşının gelecek bu zamlarda büyük etkisi olduğunu dile getiren Gülan, “Sadece Rusya-Ukrayna savaşında paladyum madeninin gelmemesi ve zamlanması nedeniyle içten yanmalı motorlarda üretim maliyeti 200 dolar arttı. Diğer yandan enerji maliyetleri yükseldi. Lojistik maliyetleri arttı. Ayrıca, küresel çapta enflasyon artışı yaşanıyor. Tüm bunları topladığımızda maalesef kur artmasa bile yılsonuna kadar otomobillerin Türkiye’ye yüzde 25 zamlı gelecek” diye konuştu. Bu sadece otomobillerin fabrikadan çıkıştaki baz maliyetindeki artış. Gülan, Türkiye’deki vergi sistemi ve kura bağlı olarak bu oranın daha artabileceğine dikkat çekti.

YATARIMCI PAZARI CANLI TUTUYOR

Öte yandan Alp Gülan, fiyatların artacağı beklentisinin yatırımcıları harekete geçirdiğini belirterek, “Yatırım amaçlı otomobil alanlar pazarın bir nebze de olsa canlı kalmasını sağlıyor” dedi.

FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sanayide artan maliyetler nedeniyle otomobil fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Son dönemde hammadde fiyatlarındaki rekor yükseliş ve lojistik maliyetlerindeki artış otomobillerin zamlanmasına neden olacak. Mayıs ve hazirandan itibaren bu zamları görmeye başlayacağız” dedi. Bozkurt, son yıllarda Türkiye’de otomobil fiyatlarının önemli oranda artmasının satışlara da olumsuz yansıdığına vurgu yaparak, “Çip krizi hiç gündemde olmasaydı ve dilediğimiz kadar araç tedarik edebilseydik bile bu fiyatlar, döviz kurunun seviyesi ve mevcut kredi imkanları ile en fazla geçen yılı yakalardık” dedi. 2021’de Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları yaklaşık 737 bin adet olarak gerçekleşmişti.

TÜM AVRUPADA FİYATLAR ARTIYOR

Geçen hafta Türkiye’yi ziyaret eden DS Automobiles CEO’su Béatrice Foucher, otomobilde fiyat artışlarıyla ilgili soruları yanıtlayarak, şunları söyledi: “Araç fiyatları artıyor. Bir tarafta hammadde, diğer tarafta çip krizi ve artan talep var. Öte yandan, lojistik maliyetleri yükselmeye devam ediyor. Savaş sebebiyle çok başka noktalara gidiyor ve işler karmaşıklaşıyor. Araç maliyetlerinin artması dolayısıyla biz üreticiler de fiyatları artırmak zorunda kalıyoruz. Pazarı ve rakipleri takiip ederek, benzer fiyat konumlandırmalarını korumaya çalışıyoruz. Şu anda Avrupa’da, yüzde 2,2 kadar Alman rakiplerimizin üzerinde fiyatlandırma yapıyoruz. Tüm pazar şu an için fiyatlarını artırıyor. Biz ne yapacağız, insanlar bunun karşılığını ödeyecek mi noktasına gelecek olursak… Toplumsal olarak yüksek fiyatlar kabul edilebilir olmamakla birlikte ürettiğimiz her ürünün satıldığını ve yeni aracın gelmesini beklediğimizi görüyoruz. Önümüzdeki yıl daha fazla çip olması ve üretimin artması ile birlikte pazar beklentilerini karşılayabileceğiz. Şu anki işleyiş normal bir işleyiş değil elbette 2023’ün normalleşmesini öngörüyoruz. Ama elbette söylediğimiz gibi bu kadar yüksek bir sorun ortaya çıkacağı beklenmiyordu açıkçası."