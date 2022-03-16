Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Fed’in faiz kararı sonrası sınır geçildi, yıllar sonra bir ilk, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı sonuçlandı. Banka buna göre, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak; yüzde 0.25 – yüzde 0.50 aralığına yükseltti. Karar sonrası yapılan açıklamalarda Fed, bilanço daraltmaya sonraki toplantılardan birinde başlanacağını bildirirken; ABD ekonomisinin 2022 büyüme tahminini yüzde 4.0'ten yüzde 2.8'e çekti. 2022 yılı enflasyon beklentisini ise yüzde 2.6'dan yüzde 4.3'e yükseltti.

Fed en son faiz artışını Aralık 2018’de yaparken; Mart 2020 tarihinde ise politika faizini 0-0,25 aralığına çekmişti.

Fed, ABD’nin 40 yılın zirvesinde yer alan enflasyon rakamlarındaki yükseliş sonrası, faiz artırım takvimini öne çekmişti. Ukrayna savaşının enerji fiyatlarında yaşanan sert yükselişi tetiklemesiyle beraber, küresel enflasyondaki yükselişin sürmesi bekleniyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Ons Altın fiyatları, Fed’in açıklamaları öncesi 1907 dolar seviyesinde hareket ederken, açıklamalar sonrası 1916 dolar seviyesine kadar yükseldi ve sonrasında 1895 dolara kadar gerileyerek gün içi en düşük seviyesini gördü. Altının ons fiyatı saat 21:23 itibarıyla yüzde 0,80 oranında düşüşle 1903 dolar seviyesinde hareket etti.

16 MART ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın yüzde 0,40'lık düşüş ile 902 TL, çeyrek altın bin 452 TL, yarım altın 2 bin 913 TL, cumhuriyet altını 5 bin 826 TL'den işlem görüyor.