Altın fiyatları resmen fırladı, 8 ayın zirvesini gördü! Yeni rekor an meselesi, altın fiyatları için iki kritik gelişme...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Fiyatlar rekora koşuyor. Altın fiyatları yeni haftada hareketlendi. Altın gram fiyatı, 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye girmesiyle istikrar kazanan dolar/TL'den destek bulamaması sonrası baskılanmıştı. Ancak, Rusya-Ukrayna gerilimi sonra tüm dünyada artan jeopolitik riskler sonrası ons altın fiyatının 1879 dolar bandına tırmanarak son 8 ayın zirvesini görmesiyle gram altın tarafıda buradan esen rüzgarla 2022'in zirvesini test etti. Ons altın fiyatı en son 11 Haziran 2021'de 1903 dolar bandını test etmişti. Piyasada yaşanan bu hareketlilik sonrası yatırımcılar, canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik Cumhuriyet altını fiyatı konusunda araştırmalarını sıklaştırdı.

ABD'de yüzde 7,5 ile 40 yılın en yüksek enflasyon seviyesinin görülmesi ve olası Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle güvenli liman etiketine sahip ons altın yükselişe geçti. Ons altın 1879 dolar bandına kadar yükselerek 11 Haziran 2021'den beri gördüğü en yüksek düzeyi test etti. Bu tarihte altın, 1903 dolar bandını görmüştü.

ALTIN FİYATLAMASINDA ÖNE ÇIKAN 2 KRİTİK GELİŞME

Ekonomistler, Fed'in şahin bir duruş sergileyeceğinin büyük ölçüde fiyatlandığı ortamda yüksek enflasyon bekleyişlerinin ve Rusya-Ukrayna krizindeki son dakika gelişmelerin altın fiyatı için destek vermeye devam etmesini bekliyorlar.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları, hem ons hem de dolar kuru tarafındaki hareketlerden etkilenerek yön buluyor. Ancak son dönemde dolar/TL'nin dar bantta sıkışması sonrası gram altın yatırımcılarının gözü ons altın tarafına döndü. Altın ons fiyatı, Fed sonrası sürpriz bir şekilde şahinleşen ECB'ye rağmen artan küresel enflasyon endişeleri ve Rusya-Ukrayna krizi ile yükseldi. Yurt içinde dolar kuru 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye girmesiyle istikrar kazandı. Bu nedenle Dolar/TL'den destek bulamayan altın gram fiyatı için altın ons fiyatı daha ön planda yer alıyor.

15 ŞUBAT 2022 ALTIN GRAM FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...

ALIŞ (TL) 819,73

SATIŞ (TL) 819,90

ONS ALTIN FİYATI KAÇ DOLAR OLDU?

Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın/TL fiyatı için etkili olduğundan yatırımcıların radarında bulunuyor.

ALIŞ (USD) 1.877,62

SATIŞ (USD) 1.877,95

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Piyasalardaki hareketlilik sonrası "Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 15 Şubat 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 1.332,00

SATIŞ (TL) 1.354,00

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 5.328,00

SATIŞ (TL) 5.397,00

KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 2.673,00

SATIŞ (TL) 2.709,00

1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 5.467,00

SATIŞ (TL) 5.539,00

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 743,68

SATIŞ (TL) 750,45

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