Altın fiyatları resmen çakıldı! Peş peşe açıklamalar deprem etkisi yaptı, yarım, gram, çeyrek, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri! Açıklamalar peş peşe geliyor. Altın fiyatları resmen çakıldı. Yatırımcılar ve altın alıp satmak isteyenler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını fiyatları ne oldu? Altın ile ilgili hangi açıklamalar yapıldı? Altın ile ilgili son gelişmeler... Rusya Lideri Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon haberi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı resmen başladı. Bu duruma ilk tepkiyi altın fiyatları verdi.

Spot altın Fed'in faiz artırımı beklentisinin artmasıyla beraber baskı yemesine rağmen Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle güvenli liman gömleğini giyerek 18 ayın zirvesi olan 1974 dolar seviyesini test etti. Ons altın tarafından rüzgar alan gram altın fiyatları ise 900 TL bandını aşarak 2 ayın zirvesini test etti. Riskli varlık sınıfında olan küresel hisse senetleri ve kripto paralar ise sert düşüş kaydetti.

Ajansların son dakika olarak servis ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklama ile haftalardır küresel piyasaların gündeminde yer alan ve risk iştahını baskılayan Rusya-Ukrayna krizi savaşa dönüştü. Savaşa ilk tepkiyi piyasalarda yatırımcıların aynı zaman bir risk belirteci olarak kullandığı altın fiyatları verdi. Spot altın fiyatları 1974 dolar bandına yükselerek son 18 ayın en yüksek düzeyini test etti. Ons altın olarak da bilinen spot altın dolar fiyatı en son 1 Eylül 2022 tarihinde bu seviyelerden işlem görmüştü.

GRAM ALTIN ONS RÜZGARI İLE 900 TL BANDINI KIRDI

Yurt içinde 'Kur Korumalı TL Mevduat' ürünün devreye alınmasıyla beraber dolar/TL'de yaşanan istikrar nedeniyle buradan desteğini yitiren gram altın fiyatları için spot altın fiyatı öne çıktı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesiyle ons altın yükselirken, buradan rüzgar alan altın gram TL fiyatı 922 TL'ye kadar yükseldi. Gram altın da en son Kur Korumalı TL Mevduat ürünü öncesi dönemde, bu seviyelerde seyretmişti.

ALTIN VE PİYASALAR İÇİN RÜZGAR TERSİNE Mİ DÖNÜYOR?

Rusya Ukrayna Savaşı'nın ikinci gününde hemen hemen bütün piyasalarda göstergeler tersine döndü. ABD ve AB başta olmak üzere batılı ülkelerin sert yaptırım açıklamaları, Putin'in ılımlı ekonomik mesajlar vermesi, savaşın uzun sürmeyeceği beklentisi yarattı. Bununla beraber, altın ve petrol fiyatlarında geri çekilme izlenirken, hisse senetlerinde toparlanma izlendi.

Rusya Lideri Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi'ye Ukrayna ile üst seviyede görüşmelere istekli olduğunu söyledi. Bu haber piyasaları rahatlatan ve risk iştahını artıran bir açıklama olarak dikkat çekti.

Öğleden sonra özellikle Putin'in son dakika açıklamaları sonrası Borsa İstanbul dünkü kayıplarının büyük kısmını geri alırken, altın fiyatları, dolar ve petrol fiyatlarında düşüş hızlandı.

Nitekim Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci gününde dün 1974 dolar bandına kadar yükselen ons altın fiyatları 1883 dolara, 922 TL'yi gören gram altın fiyatları 833 TL'ye kadar gevşedi.

İSLAM MEMİŞ: FİYATI DÜŞEN ENSTÜRMANA YATIRIM YAPIN

Piyasalarda endişe havası hakim olurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılar için tahmin geldi. Memiş, "Piyasalarda savaş fiyatlaması başladı. Dövizde, altında, gümüşte sert yükselişler, parite ve Bitcoin tarafında düşüşler görüldü. Özellikle borsalar da sert satışlarla ilk tepkiyi verdi. Bunu normal bir fiyatlama olarak gözlemliyoruz. Yatırımcıların burada çeşitli avantajları da var. Şu anda elinde Türk Lirası olanlar paritelerdeki düşüşler nedeniyle Euro/sterlin tarafıyla ilgilenebilir.

Bitcoin çok düşük, onunla ilgilenebilirler. Altın ve gümüş yatırımı yapanlar ise parite ile Euro/sterlin pozisyonu alabilirler. Petrol fiyatlarında da yükselişler var. Sanırım piyasalardaki bu dalgalanma bir ya da iki hafta daha devam edecek. Türk lirası üzerinden değil parite üzerinden işlem yapmalılar. Yatırımcılar bu süreci biraz daha panik satışları ile yapmamalılar. Düşük olan enstrümanları göz önünde bulundurmalılar. Borsalar da çok ucuz. Yani düşen enstrümanlara yatırım yapmalılar. Bu fiyatlamalar altın ve gümüş tarafında devam edecektir. Uzun vadede bakıldığında yükselişler devam edecek ama özellikle TL ile işlem yapanlar için bu uyarıları yapmak istiyorum” dedi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 839,04

Satış: 839,24

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.356,72

Satış: 1.388,86

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.704,97

Satış: 2.777,71

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 5.596,48

Satış: 5.742,31

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 5.619,00

Satış: 5.704,00

ONS ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.890

Satış: 1.890