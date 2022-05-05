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    EkonomiAlkole zam var mı? Alkol fiyatları ne kadar?
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    Alkole zam var mı? Alkol fiyatları ne kadar?

    Sigaraya gelen zamların ardından pek çok kişi alkole zam olup olmadığını sorguluyor. Normalde Temmuz ayında yapılması beklenen zam enflasyon verilerindeki artışın da etkisiyle birlikte sürpriz şekilde bugün zamlanmasıyla birlikte alkole zam gelip gelmeyeceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Alkol zammı var mı? Alkole zam geldi mi? Alkol fiyatları ne kadar? Tekila, bira, viski, votka ve rakı zam geldi mi? İşte detaylar…

    05.05.2022 - 17:38 |
    Alkole zam var mı? Alkol fiyatları ne kadar?

    Enflasyon verilerindeki artışın etkisiyle sigara fiyatlarına zam geldi. 2 TL’lik artış sosyal medyanın gündeminde yer alırken alkole zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Alkol zammı var mı? Alkole zam geldi mi? Alkol fiyatları ne kadar? Tekila, bira, viski, votka ve rakı zam geldi mi? İşte detaylar…

    ALKOLE ZAM GELDİ Mİ?

    Sigaraya gelen zamların ardından alkol ürünlerinde zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Alkole zam ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 1 Mayıs’ta çoğunluğu ithal olan bira ve çeşitlerine gelen zammı duyurmuştu. Aybaş’ın yayınladığı listeye göre, bira çeşitlerine 1,5 TL ile 3 TL arasında zam uygulanmıştı.

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