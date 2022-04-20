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    EkonomiAkaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatları ne kadar? Motorine indirim gelir mi? Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
    HaberlerEkonomi Haberleri Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatları ne kadar? Motorine indirim gelir mi? Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
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    Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatları ne kadar? Motorine indirim gelir mi? Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları

    Brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor! Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte akaryakıt ürünlerine gelen ard arda zamlar sonrasında pek çok kişi brent petrol ile, akaryakıt ürünlerinde yapılan zam ve indirimleri anlık takip ediyor. Peki, Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatları ne kadar? Motorine indirim gelir mi? 20 Nisan benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları

    20.04.2022 - 10:10 |
    Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatları ne kadar? Motorine indirim gelir mi? Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları

    Akaryakıt ürünlerinde dalgalı seyir devam ediyor. IMF'nin küresel büyüme tahminini yüzde 4,4'ten yüzde 3,6'ya indirmesiyle düşen petrol fiyatları  ABD petrol stoklarında düşüşe işaret eden sinyallerin ardından yeniden yükselişe geçti. Brent petrol fiyatlarındaki artış ile birlikte, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam olup olmayacağı pek çok kişinin merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatları ne kadar? Motorine indirim gelir mi? 20 Nisan benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları

    BRENT PETROL KAÇ DOLAR?

    Geçtiğimiz haftalarda 100 doların altında seyreden brent petrol 108 dolar seviyelerinde bulunuyor.

    BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

    20 Nisan güncel akaryakıt fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

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