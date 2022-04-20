Brent petrol ne kadar? Petrol varil fiyatı arttı mı? 20 Nisan Brent petrol fiyatı!

Petrol fiyatlarındakş son durum uluslararası piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor. Son aylarda önemli, yükseliş kaydeden brent petrolde son durum akaryakıta ard arda yapılan zamların ardından pek çok kişi tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, Brent petrol ne kadar? Brent petrol fiyatı kaç dolar? Petrol varil fiyatı arttı mı? 20 Nisan Brent petrol fiyatı!

PETROL VARİL FİYATI ARTTI MI?

IMF'nin küresel büyüme tahminini yüzde 4,4'ten yüzde 3,6'ya indirmesiyle düşen petrol fiyatları ABD petrol stoklarında düşüşe işaret eden sinyallerin ardından yeniden yükselişe geçti.

BRENT PETROL NE KADAR?

ABD ham petrolü 103 dolar civarında işlem görüyor. Brent petrol 108 dolar seviyelerinde bulunuyor. Petrol fiyatları, geçtiğimiz hafta pazartesi günü 100 dolar seviyesinin altına kadar gerilemişti. Dün 114,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,16 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.