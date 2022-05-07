Adıma şirket açılmasın uygulaması nedir, şirket açılmasını engelleme nasıl yapılır?

E-Devlet adıma şirket açılması hizmeti ile dolandırıcılık konusunda önlem alınabiliyor. Kimlik numarasına kısıtlama hizmeti 4 ayda 4,5 milyondan fazla kullanıldı. İşte Adıma şirket açılmasını engelleme…

ADIMA ŞİRKET AÇILMASIN UYGULAMASI NEDİR?

30 Aralık 2021'de uygulamaya giren yeni sistem için, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç şöyle konuştu:

"Bu hizmetle kişinin bilgisi ve izni dışında bir şirkete ortak ya da yetkili olarak eklenmesinin önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı’nda yapacakları sadece birkaç dakikalık bir işlem ile bilgileri dışında oluşabilecek bu yetkilendirmeleri engelleyebilir. Çalıntı ya da sahtecilik durumlarında kişilerin iradeleri dışında bir şirkete/işletmeye ortak/yetkili olarak eklenmesinin engellenmesi için ticaret sicili müdürlüklerine gitmesine gerek yok. Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde kimlik numaralarına kısıt koyabilirler."

Koç, vatandaşların aynı hizmeti kullanarak konulan kısıtlamayı kaldırabileceklerini de sözlerine ekledi.

ADIMA ŞİRKET AÇILMASINI ENGELLEME NASIL YAPILIR?

E-Devlet adıma şirket açılmasın hizmeti, birkaç adımda erişime açılabiliyor. Öncelikle aşağıdaki link aracılığıyla yapılacak olan girişin akabinde, "Yeni Başvuru" butonuna basılması gerekiyor. Ardından kısıtlama getirmek istediğiniz "ortak ya da yetkili" seçeneklerinden birisinin seçilmesiyle birlikte son adıma geçiliyor. Her ikisini işaretleyerek ticaret sicili işlemlerinde kimlik bilgilerinizin kullanılarak bir şirket veya işletmeye ortak veya yetkili olarak kaydedilmenizi engelleyebilirsiniz.

Son olarak;

"Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden başlatılan şirket/işletme kuruluş veya değişiklik başvurularında ortak ve yetkili olarak eklenmenizin engellenmesi amacıyla kimlik numaranız üzerine kısıt konulacaktır. Kimlik numaranız üzerine ortak ve yetkili olarak eklenilmesine yönelik kısıt konulduğunda, T.C. kimlik numaranız ile MERSİS üzerinden ortak ve yetkili olarak eklenmek istendiğinizde sistem uyarı vererek bu işlemi gerçekleştirmeyecektir." uyarısı göz önünde bulundurularak bilgilendirme yazısı kabul edilmelidir.

Son adımda ise "Başvurunuz başarı ile sonuçlanmıştır. Herhangi bir şirket ortağı / işletme sahibi ve herhangi bir şirkette / işletmede yetkili olarak eklenmenize yönelik olarak kimlik numaranız üzerine kısıt konulmuştur." ifadesi, işlemin sağlıklı bir şekilde tamamlandığını gösterecektir.

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