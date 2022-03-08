8 Mart 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto çekilişinde 6 bilen ikramiyenin kazananı oluyor. İşte 8 Mart Süper Loto çekiliş sonucu...

8 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın ilk Süper Loto çekilişi salı akşamı saat 21:30'da yapıldı. Çekiliş millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı. Kazandıran numaralar; 2-7-19-21-40-58 oldu. açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 23.822.555,04 TL devretti.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 4 TL’dir. İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!