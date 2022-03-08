8 Mart 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar
Süper Loto'da çekiliş tamamlandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da düzenlendi. Süper Loto'da büyük ikramiye 23 milyon 822 bin 555 TL!
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto çekilişinde 6 bilen ikramiyenin kazananı oluyor. İşte 8 Mart Süper Loto çekiliş sonucu...
8 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın ilk Süper Loto çekilişi salı akşamı saat 21:30'da yapıldı. Çekiliş millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı. Kazandıran numaralar; 2-7-19-21-40-58 oldu. açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 23.822.555,04 TL devretti.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 4 TL’dir. İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!