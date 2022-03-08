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    Ekonomi8 Mart 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar
    HaberlerEkonomi Haberleri 8 Mart 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar
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    8 Mart 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

    Süper Loto'da çekiliş tamamlandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da düzenlendi. Süper Loto'da büyük ikramiye 23 milyon 822 bin 555 TL!

    08.03.2022 - 22:33 |
    8 Mart 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

    Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto çekilişinde 6 bilen ikramiyenin kazananı oluyor. İşte 8 Mart Süper Loto çekiliş sonucu...

    8 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Haftanın ilk Süper Loto çekilişi salı akşamı saat 21:30'da yapıldı. Çekiliş millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı. Kazandıran numaralar; 2-7-19-21-40-58 oldu. açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 23.822.555,04 TL devretti.

    8 Mart 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu İşte Süper Lotoda kazandıran numaralar

    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

    Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 4 TL’dir. İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

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