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    Ekonomi22 Mart 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte kazandıran numaralar...
    HaberlerEkonomi Haberleri 22 Mart 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte kazandıran numaralar...
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    22 Mart 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte kazandıran numaralar...

    Süper Loto çekilişi sonrası bu akşamın kazandıran şanslı numaraları belli oldu. İşte 22 Mart 2022 Süper Loto sonuçları..

    22.03.2022 - 21:48 |
    22 Mart 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte kazandıran numaralar...

    Süper Loto kazandırmaya devam ediyor. Merakla beklenen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu

    İşte 22 Mart 2022 Süper Loto sonuçları...

    Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 11-12-25-29-34-51 oldu.

    22 Mart 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu İşte kazandıran numaralar...

    Süper Loto oynamanın kuralları neler?

    1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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