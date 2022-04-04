2022 Nisan ayı kira artış oranı ne olur? Mart ayı enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı ne kadar olacak? İşte Nisan ayı TEFE TÜFE 2022 kira artışı!

2022 Nisan ayı kira artış oranı bugün belli olacak. TÜİK tarafından açıklanacak Mart ayı enflasyon rakamlarına göre, Nisan ayı kira zammı netlik kazanacak. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) çevrildi. Yıllık zam oranının belli olacağı enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı da milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından merak ediliyor. Peki, 2022 Nisan ayı kira artış oranı ne olur? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Nisan ayı kira zam oranı ne kadar? İşte detaylar…

Nisan kira artış oranı ile ilgili gözler TÜİK’te. TÜİK tarafından açıklanacak 2022 Mart ayı enflasyon rakamları bekleniyor. TÜİK’ten gelecek açıklama, milyonlarca kiracı ve mülk sahibinin gündeminde.

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını açıklıyor. Ancak 3 Nisan pazar gününe denk geldiği için mart ayı verileri 4 Nisan Pazartesi günü saat 10'dan sonra açıklanacak.

NİSAN KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Nisan ayı kira artış oranı bugün belli olacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının saat 10.00'da açıklanmasının ardından rakam netleşecek. Mart ayı kira artış oranı şubat ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından netlik kazanmıştı.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

Mart ayında TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti. Buna göre kira artış oranı %25,98 oldu. Nisan ayı kira artış oranı ise bugün belli olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 15,78 %16,42

Zam bedeli: 164,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL