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    Ekonomi13 Mart 2022 Pazar sigaraya zam mı geldi? Güncel zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, Malbora, Kent, Parliament, Lark, LM, Chesterfield liste fiyatı!
    HaberlerEkonomi Haberleri 13 Mart 2022 Pazar sigaraya zam mı geldi? Güncel zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, Malbora, Kent, Parliament, Lark, LM, Chesterfield liste fiyatı!
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    13 Mart 2022 Pazar sigaraya zam mı geldi? Güncel zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, Malbora, Kent, Parliament, Lark, LM, Chesterfield liste fiyatı!

    13 Mart 2022 Pazar sigaraya zam mı geldi? Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, twitter hesabından yaptığı paylaşımda zam beklediklerini duyurmuştu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği, Philip Morris grubuna ait sigaralara 2 TL zam geldiğini açıkladı. Sigara fiyatlarına zam yapıldığının duyurulmasının ardından “Güncel zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Malbora, Kent, Parliament, Lark, LM, Chesterfield liste fiyatı…

    13.03.2022 - 12:19 |
    13 Mart 2022 Pazar sigaraya zam mı geldi? Güncel zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, Malbora, Kent, Parliament, Lark, LM, Chesterfield liste fiyatı!

    Sigara zammı 2022 fiyatları için yapılan aramalar yoğunlaştı. Philip Morris marka sigara grubuna 2 TL'lik zam yapıldığı duyuruldu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği tarafından yapılan açıklamayla Philip Morris sigara fiyatları ile BAT ve JTİ marka sigaralara ne kadar zam yapıldığı araştırılmaya başlandı. İşte 13 Mart sigara fiyatları sonrası güncel zamlı sigara fiyatları

    13 MART 2022 PAZAR SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

    Sigara fiyatlarında yüzde 8'e varan bir artış yaşanacağı belirtilirken, en düşük sigara fiyatı 23.5 lira oldu.

    PHİLİP MORRİS ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

    Marlboro Roll 50: 25,00 TL

    Marlboro Edge: 25,00 TL

    Marlboro Touch: 26,00 TL

    Marlboro: 27,00 TL

    Parliament: 27,50 TL

    Muratti: 25,00 TL

    Muratti BLU: 24,00 TL

    Lark: 24,00 TL

    Chesterfield: 23,50 TL

    L&M: 23,50 TL

    BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

    Kent: 22,00
    Kent D Range: 22,00
    Kent Blue: 22,00

    Kent Slims: 25 TL
    Tekel 2000: 21,5 TL
    Tekel 2001: 21,5 TL

    Viceroy: 22,00 TL
    Pall Mall: 22,00 TL
    Samsun 22,00 TL

    Maltepe: 22,00 TL
    Rothmans: 21,50 TL

    JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

    Winston Slender: 22 TL
    Winston Xsence: 24 TL

    Winston: 23 TL
    Camel Slender: 21,5 TL
    Camel 22 TL

    LD: 21,5 TL
    Monte Carlo: 21,5 TL


     

     

     

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