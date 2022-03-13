13 Mart 2022 Pazar sigaraya zam mı geldi? Güncel zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, Malbora, Kent, Parliament, Lark, LM, Chesterfield liste fiyatı!

Sigara zammı 2022 fiyatları için yapılan aramalar yoğunlaştı. Philip Morris marka sigara grubuna 2 TL'lik zam yapıldığı duyuruldu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği tarafından yapılan açıklamayla Philip Morris sigara fiyatları ile BAT ve JTİ marka sigaralara ne kadar zam yapıldığı araştırılmaya başlandı. İşte 13 Mart sigara fiyatları sonrası güncel zamlı sigara fiyatları…

13 MART 2022 PAZAR SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigara fiyatlarında yüzde 8'e varan bir artış yaşanacağı belirtilirken, en düşük sigara fiyatı 23.5 lira oldu.

PHİLİP MORRİS ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022



Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 22,00

Kent D Range: 22,00

Kent Blue: 22,00

Kent Slims: 25 TL

Tekel 2000: 21,5 TL

Tekel 2001: 21,5 TL

Viceroy: 22,00 TL

Pall Mall: 22,00 TL

Samsun 22,00 TL

Maltepe: 22,00 TL

Rothmans: 21,50 TL

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Winston: 23 TL

Camel Slender: 21,5 TL

Camel 22 TL

LD: 21,5 TL

Monte Carlo: 21,5 TL



