12 Nisan 2022 evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı ne kadar oldu, evde bakım maaşı yatan iller 12 Nisan güncel liste e- devlet ve SMS sorgulama!

Evde bakım maaşı yatan iller 12 Nisan 2022 hakkındaki aramalar arttı. 12 Nisan 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması başladı. Bakıma muhtaç, hasta ya da yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarını karşılanabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak evde bakım maaşı veriliyor. 12 Nisan evde bakım maaşı yatan iller 2022 listesi açıklandı mı? Maaş alan engelli yakınları maaşların SMS ve TC kimlik no ile sorgulanabiliyor. 12 Nisan evde bakım maaşı yatan iller…

12 NİSAN 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2022 LİSTESİ BELLİ Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 2.292,02 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım parası yatan iller sorgulama

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

SMS ile evde bakım parası sorgulama

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor

‘AĞIR ENGELLİ’ RAPORU

Yaklaşık 535 bin kişi bu destekten faydalanıyor. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir oranla engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Raporda ‘ağır engelli’ ibaresi mutlaka yer almalı. Yüzde 50’den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası verilmiyor. Hasta ve muhtaçlık durumunda da kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi zorunlu ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getiremediğine bakılıyor. Maaş için günde en az 8 saat bakımın yapılması gerekiyor.

GELİR DURUMU ÖNEMLİ

Rapor dışında gelir durumu da önemli. Asgari ücretteki artış, evde bakım parası alacakların belirlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle bu yıl hanedeki kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 liranın altında olması şartı aranıyor. Evde bakım parası için rapor almadan önce ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğüne veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalı. Başvuru 30 gün içinde sonuçlandırılıyor. Ödeme sorgulaması, e-Devlet üzerinden ‘Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama’ yazılarak yapılabiliyor. ‘Aile Destek’ mobil uygulaması da bu anlamda kullanılabilir.