YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı! YÖKDİL sonuçları nereden öğrenilir?
2022-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları Açıklandı. 13 Mart 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı, sonuçlar ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı..
28.03.2022 - 10:37 |
2022-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları Açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Mart 2022 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdi.
YÖKDİL/1 Sınav Sonucu sorgulama ekranı