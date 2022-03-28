YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı! YÖKDİL sonuçları nereden öğrenilir?

2022-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları Açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Mart 2022 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdi.

YÖKDİL/1 Sınav Sonucu sorgulama ekranı