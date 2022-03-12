YÖKDİL ertelendi mi, son durum nedir? ÖSYM YÖKDİL sınavı iptal mi edildi, ne zaman yapılacak, saat kaçta, kaç dakika?

Kar yağışı yurdu etkisi altına alınca, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 13 Mart Pazar günü yapılması planlanan YÖKDİL sınavı aramaları arttı. Adaylar YÖKDİL sınavının ertelenip ertelenmediğini, ne zaman yapılacağını ve iptal edilip edilmediğini sorgulamaya başladı.

YÖKDİL NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?

YÖKDİL sınavına ilişkin ÖSYM açıklama yaparak sınavın ertelenmediğini 13 Mart’ta yapılacağını duyurdu.

YÖKDİL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre, YÖKDİL 1. sınavı 13 Mart 2022 tarihinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav 3 saat (180) dakika sürecek.

YÖKDİL KAÇ SORU OLACAK, NE KADAR SÜRÜYOR?

YÖKDİL soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacak.