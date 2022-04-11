YÖK ile TPAO arasında iş birliği protokolü

YÖK'te düzenlenen imza töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha önce maden, tekstil ve harita sektörü temsilcileri ile protokoller imzalayarak yükseköğretim-sektör iş birliğini güçlendirdiklerini söyledi. Özvar, "Protokolün amacı, denizlerde petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerine yönelik olarak ülkemize bilgi ve beceri düzeyi yüksek mühendisler kazandırılmasına destek olmaktır. Bu kapsamda üniversiteye giriş sınavında üstün başarı gösteren öğrencilerin alanla ilgili programları tercih etmesi hedefleniyor" dedi.

AYLIK 6 BİN LİRA BURS VERİLECEK

Belirlenen şartlara uyan öğrencilere, aylık 6 bin lira eğitim bursu verileceğini belirten Özvar, "Eğitim ve öğretimleri süresince eğitim bursundan faydalanan öğrencilerin petrol ve doğal gaz sektöründe sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri eğitimi veya staj yapmaları sağlanacak. Eğitim bursundan yararlanan öğrenciler mezuniyetleri sonrası ilgili programın tamamlanmasından itibaren burs aldıkları toplam süre kadar Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) karşı çalışma taahhüdüyle yükümlü olduklarından dolayı öğrencilerin TP-OTC tarafından yerli ve milli petrol ve doğal gaz sektöründe istihdam edilmesine yardımcı olunacaktır. Burs, istihdam ve staj desteklerinin yanı sıra imzalanan protokol sayesinde TP-OTC’nin faaliyet gösterdiği Filyos civarındaki Zonguldak, Bartın ve Karabük gibi illerde, ülkemizin enerji arz güvenliğine azami düzeyde katkı sağlamak amacında olan TP-OTC faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan niteliği yüksek yerli ve milli insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

TPAO GENEL MÜDÜRÜ: GENÇLERİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Törende konuşan, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Biz gençlerimizle, bizimle iş birliği yapacak gençlerimize, onların kariyerini geliştirecek adımları atmaya kararlıyız. Bunun için maddi manevi, her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.