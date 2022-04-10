YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
ÖSYM tarafından YDS ile kez 91 il merkezinde yapıldı. YDS için sabah saatlerinden itibaren ter döken adaylar, YDS soru ve cevaplarının ile YDS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022 YDS/1) gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde sınavın yapılacağı yere akın eden adaylar sınavda ter döktü.
Daha önce 41 ilde uygulanan YDS, adayların erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilk kez 81 ildeki sınav merkezlerinde düzenlendi.
YDS’DE 80 SORU SORULDU
YDS'ye girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınav, saat 10.15'te başladı ve çoktan seçmeli 80 soru için adaylara 180 dakika süre verildi.
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alınarak düzenlenen YDS’nin sonuçları, 6 Mayıs'ta açıklanacak.
YDS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2022-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10’unu yayınladı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için tıklayın