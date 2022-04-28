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    Eğitim1. dönem TUS sonuçları 2022 sorgulama! TUS yerleştirme sonuçları 2022 nasıl öğrenilir? TUS tercih sonuçları…
    HaberlerEğitim Haberleri 1. dönem TUS sonuçları 2022 sorgulama! TUS yerleştirme sonuçları 2022 nasıl öğrenilir? TUS tercih sonuçları…
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    1. dönem TUS sonuçları 2022 sorgulama! TUS yerleştirme sonuçları 2022 nasıl öğrenilir? TUS tercih sonuçları…

    TUS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı ve sonuçların adayların erişime açıldığı belirtildi. Peki, TUS yerleştirme sonuçları 2022 nasıl öğrenilir? TUS 2022 1. dönem sonuçları sorgulama…

    28.04.2022 - 16:39 |
    1. dönem TUS sonuçları 2022 sorgulama! TUS yerleştirme sonuçları 2022 nasıl öğrenilir? TUS tercih sonuçları…

    TUS tercih sonuçları için arama arttı. ÖSYM yaptığı açıklamada “19 - 26 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir” ifadelerini kullandı.

    2022-TUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI

    TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2022 

    ÖSYM TUS sonuçlarını adaylar sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilir. 

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