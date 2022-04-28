1. dönem TUS sonuçları 2022 sorgulama! TUS yerleştirme sonuçları 2022 nasıl öğrenilir? TUS tercih sonuçları…

TUS tercih sonuçları için arama arttı. ÖSYM yaptığı açıklamada “19 - 26 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir” ifadelerini kullandı.

2022-TUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2022

ÖSYM TUS sonuçlarını adaylar sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilir.