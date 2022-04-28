BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma Hedeflerine gÃ¶re deÄŸerlendiren tek kÃ¼resel performans tablosu olan Times Higher Education Etki SÄ±ralamasÄ±na TÃ¼rkiyeden sadece 58 Ã¼niversite girerken RTEÃœde sÄ±ralamada yerini aldÄ±. RTEÃœ, nitelikli eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve kaliteli yaÅŸam, yoksulluÄŸa son baÅŸta olmak Ã¼zere, aÃ§lÄ±ÄŸa son, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ÅŸehirler ve topluluklar, sudaki yaÅŸam, hedefler iÃ§in ortaklÄ±klardan oluÅŸan 7 farklÄ± kÃ¼resel kalkÄ±nma hedefi kategorisinde gÃ¶sterdiÄŸi baÅŸarÄ± ile dÃ¼nyadaki birÃ§ok Ã¼niversiteyi geride bÄ±raktÄ±.Â

DÃœNYA ÃœNÄ°VERSÄ°TELERÄ° ARASINDA

RTEÃœ; BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma Hedeflerinin 1incisi olarak tanÄ±mlanan YoksulluÄŸa Son hedefinde dÃ¼nya Ã¼niversiteleri arasÄ±nda 401-600 basamaÄŸÄ±nda; TÃ¼rk Ã¼niversiteleri arasÄ±nda ise 15. SÄ±rada; SaÄŸlÄ±k ve Kaliteli YaÅŸam hedefinde dÃ¼nya Ã¼niversiteleri arasÄ±nda 601-800 bandÄ±nda, TÃ¼rk Ã¼niversiteleri arasÄ±nda ise 21inci sÄ±rada; Nitelikli EÄŸitim hedefinde dÃ¼nya Ã¼niversiteleri arasÄ±nda 601-800 bandÄ±nda, TÃ¼rk Ã¼niversiteleri arasÄ±nda ise 23. sÄ±rada yer aldÄ±.

RTEÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. HÃ¼seyin Karaman, Ã¼niversitenin bilimsel alandaki istikrarlÄ± ilerlemesinin yanÄ± sÄ±ra, topluma hizmeti merkeze alan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla da dÃ¼nyada adÄ±ndan sÃ¶z ettirmeyi baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek RTEÃœ olarak iki yÄ±l Ã¼st Ã¼ste, dÃ¼nyadaki Ã¼niversiteleri BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma Hedeflerine gÃ¶re deÄŸerlendiren tek kÃ¼resel performans tablosu olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan THE Etki SÄ±ralamasÄ± listesine girme baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶stermek Ã¶nemli ve anlamlÄ±. Bunun kalite, akreditasyon ve uluslararasÄ±laÅŸma anlamÄ±nda yapÄ±lan iÅŸlerin ve atÄ±lan adÄ±mlarÄ±n ne derece doÄŸru ve Ã¶nemli olduÄŸunu bir kez daha gÃ¶sterdi dedi.