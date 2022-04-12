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    EğitimÖSYM’den İSG adaylarına geç başvuru günü hatırlatması! 2022 İSG başvurusu ne zaman bitiyor?
    HaberlerEğitim Haberleri ÖSYM’den İSG adaylarına geç başvuru günü hatırlatması! 2022 İSG başvurusu ne zaman bitiyor?
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    ÖSYM’den İSG adaylarına geç başvuru günü hatırlatması! 2022 İSG başvurusu ne zaman bitiyor?

    ÖSYM’den 2022 İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na (2022-İSG/1) girecek olan adaylar için geç başvuru günü hatırlatması geldi. Adaylar geç başvurularını, saat 23:59’da kadar yapabilecek. Peki, 2022 İSG başvurusu ne zaman bitiyor? İSG geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 İSG başvurusu nasıl yapılır? İşte 2022 İSG başvuru ekranı!

    12.04.2022 - 11:41 |
    ÖSYM’den İSG adaylarına geç başvuru günü hatırlatması! 2022 İSG başvurusu ne zaman bitiyor?

    ÖSYM duyurdu! 2022 İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na (2022-İSG/1) geç başvuru için adaylar 23.59’a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Twitter hesabından 2022 İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/1) geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Adayların, sınav için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.

    2022 İSG BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

    ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

    “2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/1) için 12 Nisan 2022 (bugün) geç başvuru günüdür. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru (12 Nisan 2022) saat 23.59’da sona erecektir.”

    İSG GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (1. Dönem) başvuruları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ sistemi üzerinden yapılabilecek.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

    İSG GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    2022 İSG sınavı başvuru ücreti 555 TL olarak belirlendi. Ödemeler, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden yapılabilecek.

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