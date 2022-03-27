ÖSYM duyurdu! MSÜ sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) sona erdi. 81 ilde yapılan MSÜ sınavı ile ilgili ÖSYM açıklama yaptı. Sınavın ardından ÖSYM, MSÜ sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandığını duyurdu. Peki, 2022 MSÜ temel soru kitapçığı nereden indirilir?

MSÜ sınavı, 81 ilde ve 98 sınav merkezinde uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi. Kovid-19 salgını önlemlerinin uygulandığı sınavda, pozitif veya temaslı adaylar yedek salonlarda sınava alındı. MSÜ sınav sonuçları, 14 Nisan'da açıklanacak.

MSÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ÖSYM’den MSÜ sınavına ilişkin açıklama geldi. Açıklama şu şekilde:

“27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 27 Mart 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.”

2022-MSÜ Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için tıklayın