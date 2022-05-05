ÖSYM duyurdu! İSG sınava giriş belgeleri erişime açıldı! İSG sınav yerleri öğrenme ekranı!

2022-İSG/1 sınav yerleri belli oldu. ÖSYM, 2022-İSG/1 sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“15 Mayıs 2022 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 05 Mayıs 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.”

İSG sınav yerleri öğrenme ekranı