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    EğitimÖSYM duyurdu! İSG sınava giriş belgeleri erişime açıldı! İSG sınav yerleri öğrenme ekranı!
    HaberlerEğitim Haberleri ÖSYM duyurdu! İSG sınava giriş belgeleri erişime açıldı! İSG sınav yerleri öğrenme ekranı!
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    ÖSYM duyurdu! İSG sınava giriş belgeleri erişime açıldı! İSG sınav yerleri öğrenme ekranı!

    ÖSYM duyurdu! 2022-İSG/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 15 Mayıs 2022 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/1) için sınav yerleri atamalarının tamamlandığı bildirildi. Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

    05.05.2022 - 15:53 |
    ÖSYM duyurdu! İSG sınava giriş belgeleri erişime açıldı! İSG sınav yerleri öğrenme ekranı!

    2022-İSG/1 sınav yerleri belli oldu. ÖSYM, 2022-İSG/1 sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

    ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

    “15 Mayıs 2022 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet  adresinden 05 Mayıs 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.”

    İSG sınav yerleri öğrenme ekranı

     

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