ÖSYM duyurdu! 2022-DİB-MBSTS sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç ekranı!

ÖSYM, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

12 Mart 2022 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) sonuçları ÖSYM’nin sonuç ekranından öğrenilebilecek.

2022-DİB-MBSTS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“2022-DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı

12 Mart 2022 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2022-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.”

2022-DİB-MBSTS Sonuçları için tıklayın