°
Şehir seçiniz
    BİST2.1910.87EURO16.360.50USD14.830.13ALTIN912.30-0.38
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EğitimÖSYM duyurdu! 2022-DİB-MBSTS sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç ekranı!
    HaberlerEğitim Haberleri ÖSYM duyurdu! 2022-DİB-MBSTS sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç ekranı!
    ABONE OL

    ÖSYM duyurdu! 2022-DİB-MBSTS sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç ekranı!

    ÖSYM duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. İşte ÖSYM 2022-DİB-MBSTS sonuçları

    29.03.2022 - 10:46 |
    ÖSYM duyurdu! 2022-DİB-MBSTS sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç ekranı!

    ÖSYM, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    12 Mart 2022 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) sonuçları ÖSYM’nin sonuç ekranından öğrenilebilecek.

    2022-DİB-MBSTS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

    2022-DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı

    12 Mart 2022 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2022-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.”

    2022-DİB-MBSTS Sonuçları için tıklayın

    GÜNCEL HABERLER

    Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

    Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

    Bakan Akar: Mayın avlama gemilerimiz teyakkuz halinde

    Bakan Akar: Mayın avlama gemilerimiz teyakkuz halinde

    Ukrayna: Rusya, 17 bin 200 askeri personelini kaybetti

    Ukrayna: Rusya, 17 bin 200 askeri personelini kaybetti

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kamu İhale Kurumu KPSS’den en az 70 puanla sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Kamu İhale Kurumu KPSS’den en az 70 puanla sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber
    Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

    Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

    Sıradaki Haber
    Bakan Akar: Mayın avlama gemilerimiz teyakkuz halinde

    Bakan Akar: Mayın avlama gemilerimiz teyakkuz halinde

    Sıradaki Haber
    Kripto parada son dakika gelişmesi! Bitcoin ve Ethereum fiyatları uçuşa geçti! Sürpriz coin...

    Kripto parada son dakika gelişmesi! Bitcoin ve Ethereum fiyatları uçuşa geçti! Sürpriz coin...

    Sıradaki Haber