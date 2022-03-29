ÖSYM duyurdu! 2022-DİB-MBSTS sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç ekranı!
ÖSYM duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. İşte ÖSYM 2022-DİB-MBSTS sonuçları…
29.03.2022 - 10:46 |
ÖSYM, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
12 Mart 2022 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) sonuçları ÖSYM’nin sonuç ekranından öğrenilebilecek.
2022-DİB-MBSTS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:
“2022-DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı
12 Mart 2022 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2022-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.”