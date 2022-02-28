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    EğitimÖSYM duyurdu! 2021 DUS sonuçları açıklandı! 2021 DUS yerleştirme sonuç ekranı!
    HaberlerEğitim Haberleri ÖSYM duyurdu! 2021 DUS sonuçları açıklandı! 2021 DUS yerleştirme sonuç ekranı!
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    ÖSYM duyurdu! 2021 DUS sonuçları açıklandı! 2021 DUS yerleştirme sonuç ekranı!

    ÖSYM duyurdu! Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) yerleştirme sonuçlarını açıklandı. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek. Peki, 2021 DUS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM sonuç ekranı!

    28.02.2022 - 17:50 |
    ÖSYM duyurdu! 2021 DUS sonuçları açıklandı! 2021 DUS yerleştirme sonuç ekranı!

    2021 DUS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16-23 Şubat arasında tercihleri alınan sınavın yerleştirme işlemleri tamamlandı.

    2021 DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

    ÖSYM sonuç ekranı için tıklayın!

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