ÖSYM duyurdu! 2021 DUS sonuçları açıklandı! 2021 DUS yerleştirme sonuç ekranı!
ÖSYM duyurdu! Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) yerleştirme sonuçlarını açıklandı. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek. Peki, 2021 DUS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM sonuç ekranı!
28.02.2022 - 17:50 |
2021 DUS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16-23 Şubat arasında tercihleri alınan sınavın yerleştirme işlemleri tamamlandı.
2021 DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
2021-DUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/5GbhrOxZS9 pic.twitter.com/B9XUnGVsQU— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) February 28, 2022