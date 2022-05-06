Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? Okulların kapanma tarihi!

Okulların kapanma tarihi için yapılan aramalar arttı. Mayıs ayında ilk hafta geride kalırken eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılının bitiş tarihi merak ediliyor. MEB takvimine göre okullar haziran ayında kapanacak. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanıyor?

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamış, 21 Ocak 2022 Cuma günü sona ermişti. İkinci dönem ise, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Yaz tatili 17 Haziran 2022 Cuma günüyle başlıyor.