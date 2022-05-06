°
Şehir seçiniz
    BİST2.461-0.20EURO15.830.78USD14.950.61ALTIN901.860.56
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EğitimOkullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? Okulların kapanma tarihi!
    HaberlerEğitim Haberleri Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? Okulların kapanma tarihi!
    ABONE OL

    Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? Okulların kapanma tarihi!

    Öğretmen ve öğrenciler 2022 yaz tatilinin ne zaman başlayacağını, okulların ne zaman kapanacağını sorgulamaya başladı. Haziran ayında karnelerini alacak öğrenciler için 3 aylık yaz tatili süreci başlayacak. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor (2. dönem 2022)? İşte Okulların kapanma tarihi

    06.05.2022 - 16:03 |
    Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? Okulların kapanma tarihi!

    Okulların kapanma tarihi için yapılan aramalar arttı. Mayıs ayında ilk hafta geride kalırken eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılının bitiş tarihi merak ediliyor. MEB takvimine göre okullar haziran ayında kapanacak. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?

    Okullar ne zaman kapanıyor?

    Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamış, 21 Ocak 2022 Cuma günü sona ermişti. İkinci dönem ise, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

    Yaz tatili 17 Haziran 2022 Cuma günüyle başlıyor.

     

    GÜNCEL HABERLER

    Süper Loto İstanbul Bakırköy’e büyük ikramiye kazandırdı

    Süper Loto İstanbul Bakırköy’e büyük ikramiye kazandırdı

    Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret

    Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan sığınmacı açıklaması

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan sığınmacı açıklaması

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto İstanbul Bakırköy’e büyük ikramiye kazandırdı

    Süper Loto İstanbul Bakırköy’e büyük ikramiye kazandırdı

    Sıradaki Haber
    Merkez Bankası'ndan flaş dolar euro açıklaması

    Merkez Bankası'ndan flaş dolar euro açıklaması

    Sıradaki Haber
    Yetim aylığına haciz gelir mi? Yetim aylığının vergi borcu nedeniyle kesilir mi?

    Yetim aylığına haciz gelir mi? Yetim aylığının vergi borcu nedeniyle kesilir mi?

    Sıradaki Haber
    Estonya Merkez Bankası, Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak

    Estonya Merkez Bankası, Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak

    Sıradaki Haber