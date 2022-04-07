Okullarda ara tatil ne zaman 2022? Okullar ne zaman kapanıyor? 2. dönem ara tatil tarihleri!

Nisan ayı ile birlikte milyonlarca öğrencinin gözü okulların 2. dönem yapacağı ara tatile çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2021-2022 eğitim takvimine göre, öğrenciler 1 haftalık ara tatiller dinlenme fırsatını yakalayacak. Ara tatile kısa bir süre kala, öğrenciler de okulların ne zaman kapanıp ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Okullarda ara tatil ne zaman 2022? Okullar ne zaman kapanıyor? 2. dönem ara tatil ne zaman başlayıp, ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar…

OKULLARDA 2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;

Bakan Özer şunları söyledi: “Bu dönem hakikaten öğretmenlerimizi okul yöneticilerimiz büyük fedakarlık gösterdiler. Ne kadar fedakarlık yaptıkları çok net bir şekilde ortaya kondu. Mahallelerde vatandaşımızın yardımına koşan hep öğretmenlerimiz oldu. Onun için birinci dönemin sonunda tüm öğretmenlerimize başarı belgesi gönderdim. 11-15 Nisan tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerimizin okula gitme zorunluluğunu kaldırıyoruz. Mesleki gelişim için öğretmen bilişim ağı oluşturduk o platformlardaki eğitimlere istedikleri yerlerden katılabilirler.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYIP, NE ZAMAN BİTİYOR? MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.