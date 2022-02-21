Okullar ne zaman kapanıyor? Okullar ne zaman tatil olacak? 2. Dönem ara tatil ne zaman?
Okullarda yüz yüze eğitim devam ediyor. 15 günlük yarı yıl tatilini, geride bırakan milyonlarca öğrencinin gözü, ikinci dönem arar tatiline çevrildi. Haftanın ilk gününde öğrenci ve veliler okullarda 2. Dönemin ne zaman sona ereceğini ve 2. Dönem ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? Okullar ne zaman tatil olacak? 2. Dönem ara tatil ne zaman? 2. Dönem ne zaman bitiyor? İşte 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı tatil takvimi!
Geçen yıl koronavirüs nedeniyle online sürdürülen eğitim, bu yıl okullarda yüz yüze eğitimle devam ediyor. Öğrenciler, yarı yıl tatilini geride bırakırken, 2. dönem ara tatilinin ne zaman başlayacağı ve 2. Dönemin ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? Okullar ne zaman tatil olacak? 2. Dönem ara tatil ne zaman? 2. Dönem ne zaman bitiyor? İşte 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı tatil takvimi!
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Okullarda ikinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlamıştı. MEB eğitim takvimine göre, Okullara, Nisan ayında 1 haftalık ara tatil yapılacak. 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminin 2. dönem karneleri 17 Haziran 2022 Cuma günü verilecek.
2. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2. dönem ara tatil 11 Nisan-15 Nisan 2022'de tarihlerinde yapılacak. 18 Nisan Pazartesi günü ara tatilden dönen öğrenciler Haziran ayında eğitim öğretim dönemini sonladıracak.