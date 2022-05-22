Öğrenci belgesi nasıl alınır? E Devlet öğrenci belgesi gözükmüyor, nereden alınır?

Haberin Devamı

ÖĞRENCİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenci belgesi, öğrencinin güncel olarak eğitime devam ettiğini gösteren belgedir. Günümüz teknolojisinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte pek çok işlemi artık online olarak internetten e devlet aracılığı ile halledebiliyoruz.

E devletten öğrenim belgesi alma işlemi de bu işlemlerden birisidir. T.C kimlik numaranızı ve e devlet şifresini doğru girerek lise (ortaokul), üniversite ve ilkokul öğrenim belgesini barkotlu bir şekilde alabiliyorsunuz.

ÖĞRENCİ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Eğitim kademelerine göre belgeyi almanız gereken kurumlar şu şekildedir;

- İlkokul ya da lise kademesinde olan öğrenciler e-devlet ve e-okul bilgilerini gösteren belgeyi alamazlar.

- Lise ve ilkokul öğrencileri okul idaresine giderek başvuruda bulunabilir.

- İdari bölümde bulunan müdür ve müdür yardımcıları aracılığı ile belgeniz gün içinde hazırlanmış olur.

Üniversitede eğitim alan kişiler, fakültenin öğrenci işlerinden ya da e-devlet üzerinden öğrenci belgelerini kolaylıkla doğrulanabilirler.

E DEVLET ÖĞRENCİ BELGESİ GÖZÜKMÜYOR?

E devletten sorgulama yaptığınız zaman öğrenci belgesi görünmüyorsa öğrenci belgeniz veri tabanına aktarılmamış ya da sistem hatasından kaynaklanan nedenler kaynaklanır. Böyle bir durumda ise, öğrenci belgesini okulunuzdan ıslak imzalı bir şekilde almaktan başka bir çözümünüz bulunmaz.

LİSE ÖĞRENCİ BELGESİ NASIL ALINIR? (E-DEVLET İLE)

E Devlet’ten lise öğrenci belgesi alma işlemini çok kısa bir süre içinde kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle de https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ogrencilik-belgesi-sorgulama internet sayfasına tıklamanız gerekir. Açılan pencerede ise şu adımları takip etmeniz gerekir;

(Ortaokul) Lise öğrenci belgesi almak için T.C Kimlik numarasını ve e devlet şifrenizi girmeniz gerekir.

”Bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunu işaretlemeniz gerekiyor.

Daha sonra da karşınızda barkotlu öğrenci belgesini görebilirsiniz.

Öğrenci belgesini çıkarmak istiyorsanız sağda yer alan yazdır seçeneğine tıklamanız gerekir.

Bilgisayarınıza indirmek için de “pdf olarak indir” butonuna tıklamanız gerekir.

Öğrenci belgesi gözükmüyorsa bu işlemi bir de bilgisayardan denemeniz gerekir. E devlet şifreniz yok ise veliniz olan anne ya da babanızın e devlet şifresi ile kolay bir şekilde aynı işlemleri uygulayarak belgenizi kısa zaman içinde alabilirsiniz.

E devlet dışında lise öğrenci belgesi e okul üzerinden alınamaz. Üniversitede okuyan kişiler için de bu işlem adımları takip edilerek öğrenci belgesi kolaylıkla alınabilir. Eğer açık liseye devam ediyorsanız eğitiminizi kanıtlamak için bir belge almak istiyorsanız bir dilekçe ile il ya da ilçenizde yer alan Açık Öğretim Lisesi İrtibat Bürosuna başvurmanız gerekir.