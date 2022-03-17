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    EğitimMSÜ sınav yerleri açıklandı mı, MSÜ sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2022 MSÜ Sınav Giriş Belgesi!
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    MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, MSÜ sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2022 MSÜ Sınav Giriş Belgesi!

    2022-MSÜ Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı. “MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?” sorusu yanıt buldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “27 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.” İfadeleri kullanılarak sınav yerlerinin sorgulanacağı link paylaşıldı. Peki, MSÜ sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte MSÜ sınav belgesi ile MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı…

    17.03.2022 - 14:24 |
    MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, MSÜ sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2022 MSÜ Sınav Giriş Belgesi!

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar, sınav yerleri yoğun bir şekilde sorgulanıyordu. ÖSYM az önce duyurdu, MSÜ sınav yerleri erişime açıldı. Peki, 2022 MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?

    MSÜ sınav yerleri nasıl öğrenilir, 2022 MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet  adresinden 17 Mart 2022 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    27 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-MSÜ sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    Temel Kurallar

     

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