MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, MSÜ sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2022 MSÜ Sınav Giriş Belgesi!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar, sınav yerleri yoğun bir şekilde sorgulanıyordu. ÖSYM az önce duyurdu, MSÜ sınav yerleri erişime açıldı. Peki, 2022 MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?

MSÜ sınav yerleri nasıl öğrenilir, 2022 MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Mart 2022 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

27 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-MSÜ sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Temel Kurallar