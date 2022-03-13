MEB resmen açıkladı! Flaş karar, okullarda artık...

MEB duyurdu! Millî Eğitim Bakanlığı; okulların elektrik, yakıt ve su ihtiyacından temizlik malzemelerine, onarım, donatım ve kırtasiye ihtiyaçlarından laboratuvar ihtiyaçlarına kadar çok geniş bir alandaki ihtiyaçlar için 2021 yılında 8,7 milyar lira bütçe kullandı.

Millî Eğitim Bakanlığı, okulları güçlendirmek için bütçeden okullara daha fazla kaynak ayırmayı ve özellikle ihtiyaca göre bütçe tahsis işlemlerini 2021 yılında uygulamaya soktu. Bu kapsamda okulların elektrik, yakıt ve su ihtiyacından temizlik malzemelerine, onarım, donatım ve kırtasiye ihtiyaçlarından laboratuvar ihtiyaçlarına kadar çok geniş bir alandaki ihtiyaçlar için 2021 yılında 8,7 milyar lira bütçe kullandı.

Bu kapsamda 2021 yılında okullarda kırtasiye, yayın, baskı ve büro malzemeleri alımı için 720 milyon 458 bin liralık bütçe kullanıldı. Su tüketimi ve temizlik malzemeleri alımı için 845 milyon 464 bin lira kullanıldı. Diğer taraftan yakacak, akaryakıt, elektrik ve haberleşme giderleri için 1 milyar 652 milyon liralık bütçe kullanıldı. Okulların laboratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımları, mamul mal alımları, küçük onarım ve donatım alımları için 2021 yılında 5 milyar 625 milyon lira kullanıldı.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: “Bakanlık olarak okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için azami gayret gösteriyoruz. Okullarımızın elektrik, su ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarının tamamını zamanında ödediğimiz gibi okullarımızın diğer ihtiyaçlarını da maksimum seviyede karşılıyoruz. Özellikle 2021 yılından itibaren okullarımızın ihtiyaç durumuna göre eğitim ortamlarını zenginleştirmeye, ihtiyacı fazla olan okula daha fazla bütçe göndermeye özen gösteriyoruz. Bu yaklaşımımızı 2022 yılında da sürdürmeye kararlıyız. Amacımız, bir taraftan okullarımızın herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç duymadan ayakları üzerinde durmasını sağlamak diğer taraftan okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak için ihtiyaç durumuna göre etkin ve verimli bir şekilde kaynak kullanımını sağlamak. Böylece her bir okulumuzun öğrenci, öğretmen ve yöneticileri için daha sağlıklı bir okul iklimine kavuşmasını destekleyeceğiz ve mevcut okul iklimini sürekli iyileştirmeleri için desteklerimiz giderek artacak.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, son dönemde odağına okulları aldı. Okul iklimini güçlendirmek için bir taraftan öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik eğitim ve desteklere ağırlık verilirken diğer taraftan okulların eğitim ortamları sürekli zenginleştiriliyor. Öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerinde de merkezî planlamadan okul bazlı planlamaya geçilmesinin ardından şimdi okullarda kalite güvence sistemini aktif hâle getirmek için dev bir adım daha atıldı. Yeni bir teftiş sistemi kuruldu.

Her ilde eğitim müfettişleri başkanlığı kuruluyor

Daha önce teftiş sistemi sadece inceleme ve soruşturma ayaklarından oluşurken yeni sistemde teftişin fonksiyonlarına rehberlik ve denetleme, izleme ve değerlendirme fonksiyonları da dâhil edildi. Bu fonksiyonları yerine getirmek için her ilde "Eğitim Müfettişleri Başkanlığı" kuruluyor. Eğitim müfettişleri başkanları, teftiş kurulu başkanının başkanlığında her yıl en az bir kez toplanacak. Bu toplantılarla iller arasında kalite güvence sistemi uygulama farklılıkları önlenecek, denetim ve rehberlik faaliyetlerinde süreç ve sonuçları birbiriyle ilişkili ve tutarlı bir yapı kurulacak.

Her okul denetimden geçecek

Uygulamaya alınan yeni Kalite Güvence Sistemi'yle okullar kendi öz değerlendirme raporlarını kendileri hazırlayacak. Okullar, raporda eğitim göstergelerindeki hedeflerini açık bir şekilde ortaya koyacak ve hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaları yapacak. Öz değerlendirme raporlarına göre her bir okulu en geç 3 yılda bir denetlenecek ve rehberlik desteği sağlanacak. Okullarda öğretim programlarının uygulanma durumu ve öğrenci kazanımları da denetim kapsamında olacak. Öğretim programlarının uygulanması ile öğrencilerin kazanımlara ulaşma durumları sürekli izlenecek. Denetim için 3 yıl beklenmeyecek. Öz değerlendirme raporlarının ön değerlendirmesi yapılarak aciliyetine göre bazı okulların her yıl da denetimi yapılabilecek. Özellikle özel yurtlar 6 ayda bir mutlaka denetlenecek.

İllerde eğitime yönelik izleme ve değerlendirme

Okullarının öz değerlendirme raporları, her ilin eğitim göstergelerine dayalı olarak belirleyeceği hedeflerine kaynak olacak. Okulların yanı sıra il çapında da izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacak. Eğitim müfettişleri başkanlığı, illere yönelik izleme ve değerlendirme çalışması yapacak, illerin hedeflerine ulaşabilmesi için Bakanlık tarafından destek verilecek.

Konu ile ilgili değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

"Bakanlık olarak teftiş sisteminde yeni bir sistem kurduk. Yeni sistemde sadece geleneksel inceleme ve soruşturma fonksiyonu olmayacak, ayrıca okullara yönelik denetim ve rehberlik desteği sağlama ve illere yönelik izleme, değerlendirme ve rehberlik desteği sağlama fonksiyonları da olacak. Böylece, eğitimin kalitesinin sürekli iyileştirilmesine imkân veren bir kalite güvence sistemi kurmuş olduk. Artık her okul eğitim kalitesini artırmaya odaklanacak. Bakanlık olarak okullarımıza ve illere eğitim göstergelerinde hedeflerine ulaşmaları için gerekli kaynakları sağlayacağız. Ayrıca rehberlik desteği de sağlayacağız. Eğitim tarihimizde kalite adına çok önemli bir adım bu... Artık, okuldan ilçeye ve ile, ilden Bakanlık'a kadar eğitim sisteminin tüm bileşenlerinin kalitesini sürekli izleyen, değerlendiren ve rehberlik hizmeti sağlayan organik bir sistem oluşturuldu. Bu sistemin oluşturulması için gerekli mevzuat altyapısını da tamamladık. 78 ve 87 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandıktan sonra hazırladığımız Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği de 1 Mart 2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüm illerimizde eğitim müfettişleri başkanlıkları kuruyoruz. İllerimizde eğitim müfettiş ihtiyacını karşılamak için 750 eğitim müfettiş yardımcısı alım sürecini başlattık."