MEB duyurdu! Yurtdışına 251 bursiyer gönderilecek!

“Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Yurt Dışı Bursiyerleri Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri” programı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerin katılımıyla gerçekleştirildi. MEB, 251 öğrenciyi lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderecek.

Programda yer alan bursiyerlere hitap eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, günümüzde verinin en kıymetli maden haline geldiğini, ‘siber vatan’ ya da ‘uzaydaki haklarımız’ gibi çoklu disiplinli olguların öncelikler arasında yerini almaya başladığını belirtti.

1 MİLYAR TL BÜTÇE

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de programın 1929’da başlamasına rağmen son 19 yılda ciddi bir ivme kazandığını belirterek, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2006’da ‘5 yılda 5 bin bursiyer’ mottosu bu burs programının çok daha dinamik bir hâle gelmesine önemli bir katkı sağladı ve yüzde 50’nin üzerinde bursiyerimiz, son 19 yılda yurt dışına gönderildi. 2022’de bu burs programı için ayrılan bütçe 1 milyarın üzerinde. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren tüm hükûmetlerde, hiç ihmal edilmeden ve hiçbir kesintiye uğramadan başarılı bir şekilde devam ettirilen nadir programlardan biri. Bu nedenle ülkemiz için çok değerlisiniz, seçildiğiniz için çok değerlisiniz. Döndüğünüzde de hangi yükseköğretim kurumu, hangi kamu kurumu için gitmişseniz oralarda çok güzel başarı hikâyelerinin ortaya çıkmasına katkılarınız olacak.”

YLSY PROGRAMI

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Kanuna dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığınca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderiliyor. Burs programı kapsamında 7 bin 263 aday başvuru yaptı. ALES puanın yüzde 40 ve lisans mezuniyet notunun yüzde 20' si alınarak hesaplanan YLSY Başvuru Puanı üstünlüğüne göre bin 66 aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazandı. Adaylar daha sonra sözlü sınava tabi tutuldu. Sözlü sınava 799 aday katılırken 481 'i sözlü sınavda başarılı oldu. ALES puanının yüzde 40'ı, sözlü sınav puanının yüzde 40'ı ile mezuniyet notunun yüzde 20'si dikkate alınarak hesaplanan YLSY Yerleştirme Puanı 70 ve üzeri olan adayların yerleştirme işlemleri başladı ve sonuç olarak 300 aday kurum kontenjanlarına yerleşti.