Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Ailelerinden uzak şehirlerde eğitim gören üniversite öğrencileri de bayramı fırsat bilip, uzun bir tatil planlarken, memleketlerine gitmek için şimdiden hazırlıklarına başladı. Pek çok öğrenci de bayramdan önce KYK bursunun yatıp yatmayacağını araştırıyor. Peki, KYK bursları erken mi yatacak? KYK ne zaman yatacak? KYK bursu bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar…

KYK BURSLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Üniversite öğrencilerinin KYK mayıs ayı ödemeleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Gözler mayıs ayı ödemelerine çevrilirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun KYK ödemeleri ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. KYK burs ve kredileri normal zamanlarda her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor. KYK ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun ilerleyen günlerde yeni açıklama yapması bekleniyor.

2022 KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2022 yılında kredi-burs miktarı, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya yükseltildi.