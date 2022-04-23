EKPSS saat kaÃ§ta baÅŸlÄ±yor, kaÃ§ saat sÃ¼rÃ¼yor Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±â€™nda kaÃ§ soru var, tek oturum mu

EKPSS saat kaçta baÅŸlÄ±yor, kaç saat sürüyor? Engelli Kamu Personeli Seçme SÄ±navÄ±â€™nda kaç soru var, tek oturum mu?
EKPSS (Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±) 24 Nisan 2022 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak. Adaylara sÄ±navda engel gruplarÄ±na ve Ã¶ÄŸrenim dÃ¼zeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel KÃ¼ltÃ¼r Testleri uygulanacak. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sÄ±nav sÃ¼resi ise 60 dakika olacak. Peki, EKPSS ne zaman, saat kaÃ§ta baÅŸlÄ±yor? EKPSS kaÃ§ saat sÃ¼recek, kaÃ§ta bitecek?
23.04.2022 - 13:14 |
EKPSS sÄ±navÄ± iÃ§in yapÄ±lan aramalar arttÄ±. Ã–SYM takvimine gÃ¶re engelli adaylarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± EKPSS sÄ±navÄ± 4 Nisan 2022 Pazar gÃ¼nÃ¼ uygulanacak. Peki, EKPSS saat kaÃ§ta baÅŸlÄ±yor, kaÃ§ saat sÃ¼rÃ¼yor?
EKPSS NE ZAMAN, SAAT KAÃ‡TA BAÅžLIYOR?
EKPSS sÄ±navÄ± pazar gÃ¼nÃ¼ saat 10.15'te baÅŸlayacak. Saat 10.00'dan sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacaklardÄ±r.
EKPSS KAÃ‡ SAAT SÃœRECEK?
Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ± 60 dakikadan oluÅŸacak ve tek oturum olacaktÄ±r.
EKPSS KAÃ‡ SORU VAR?
SÄ±nav, engel gruplarÄ±na ve Ã¶ÄŸrenim dÃ¼zeylerine gÃ¶re Genel Yetenek ve Genel KÃ¼ltÃ¼r testleri dÃ¼zenlenmektedir. Ä°ki testin toplamÄ±nda 60 soru olacaktÄ±r.
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