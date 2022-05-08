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    EğitimEKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları 2022 açıklanma tarihi!
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    EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları 2022 açıklanma tarihi!

    ÖSYM tarafından 24 Nisan’da uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için gözler sonuçlara çevrildi. On binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklerken, ÖSYM’nin sınav takviminde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları 2022 açıklanma tarihi!

    08.05.2022 - 11:52 |
    EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları 2022 açıklanma tarihi!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınavı için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından açıklanacak 2022 EKPSS sonuçlarına çevrildi. Peki, , EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları 2022 açıklanma tarihi!

    EKPSS, 24 Nisan’da 81 ilde 94 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarını yayınlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin hesaplamalar yaparken, EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da en çok araştırılan konuların başında geliyor.

    EKPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM’nın sene başında açıkladığı sınav takvimine göre, 2022 EKPSS sonuçları 20 Mayıs'ta açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

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