BİLSEM sınavı ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne alınacak özel yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirme süreci sona erdi. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin gözü MEB tarafından açıklanacak BİLSEM sınav sonuçlarına çevrildi. Peki,

Grup tarama yöntemiyle ilkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrencilerin katıldığı, Türkiye genelinde uygulanan BİLSEM ön değerlendirme sınavının sonuçları için gözler MEB’e çevrildi.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye sürecine alındı. Sınavlar tamamlandı. 13 Mayıs’ta BİLSEM bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencileri ilan edecek.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 13 Haziran-12 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.

BİLSEMLERDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. Sınıf seviyelerinde aşağıdaki sıra izlenerek yapılacaktır:

a) Tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması

b) Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınması

Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik yetenek) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

1- Aşama: Aday Belirleme Öğretmen, öğrencinin yetenek alanına uygun gözlem formu doldurur.

2- Aşama: Bilsem Sınavı Grup Tarama Aday gösterilen öğrenciler grup tarama uygulamasına tabi tutulur.

3- Aşama: Bilsem Sınavı Bireysel Değerlendirme Grup tarama aşamasında başarılı olan öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınır.

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Genel Müdürlük tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır.

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecek

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM’lerde özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek hedefleniyor.