AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak 2022? İÜ AUZEF bahar dönemi arası sınavı giriş belgesi nasıl alınır, nereden çıkarılır?

AUZEF sınavı giriş belgesi için aramalar devam ediyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavına 16-17 Nisan’da katılacak. Sınava 1 hafta kala öğrenciler AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?



AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.



AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?



16 Nisan 2022 Cumartesi | 17 Nisan 2022 Pazar

Oturum Saat: 9.30 | 3. Oturum Saat 9.30(*) Oturum Saat 14.00 | 4. Oturum Saat 15.00(**)



16-17 Nisan 2022 AUZEF Ara (Vize) Sınavı ve 17 Nisan 2022 ALES/1 Sınavı’na Girecek Öğrencilerimiz İçin Önemli Duyuru



NOT(*): AUZEF Ara Sınavı 3. oturumunda sınavı bulunmakla birlikte 2022 ALES/1 sınavına katılmak isteyen öğrencilerimize, ALES sınav giriş belgelerini auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden 17 Nisan 2022 saat 23.59’a kadar sisteme yükledikleri takdirde sadece 3. oturum için mazeret sınav hakkı tanınacaktır. (Belge yükleyen öğrencilerin ALES/1 sınavına girip girmedikleri ÖSYM’den doğrulanacaktır. ALES/1 sınavına girmedikleri tespit edilen öğrenciler mazeret sınavına giremeyeceklerdir).



Mazeret sınavının tarihi, ara sınav sonrası web sayfamızdan duyurulacaktır.



Yukarıda belirtilen koşul dışında herhangi bir sebeple ara sınava girmeyen öğrencilerimiz için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

NOT(**): ALES/1 sınavının bitiş saatinden dolayı öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 4. oturum sınav başlangıç saati 15.00 olarak belirlenmiştir.



BELGE YÜKLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR, NEREDEN ÇIKARILIR?

Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.