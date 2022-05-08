Lise eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrenciler için AÖL kayıtları sona erdi. Gözler şimdi MEB tarafından yapılacak AÖL sınavlarına çevrildi. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi AÖL sınavları ile ilgili araştırmalar arttı. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL 3. Dönem sınavı online mı olacak? AÖL iş takvimi 2022!

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Lise 3. dönem sınavları MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Henüz temmuz ayının kaçında sınav yapılacağı ile ilgili bir duyuru yayımlanmadı. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılıyorlar. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremiyorlar.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL 3. Dönem sınavları da önceki dönem sınavları gibi online yapılacak.