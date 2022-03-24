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    EğitimAÖL öğrenci girişi ile AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı! AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
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    AÖL öğrenci girişi ile AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı! AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

    Açık Lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı. MEB Açık Öğretim Liselerinde eğitimini tamamlayıp üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, 2. dönem AÖL sınav sonuçlarını açıkladı. İşte AÖL öğrenci girişi ile AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı..

    24.03.2022 - 12:06 |
    AÖL öğrenci girişi ile AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı! AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

    Merakla beklenen AÖL sınav sonuçları 24 Mart itibarı ile açıklandı. Adaylar, hemen aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla AÖL sonuç sorgulama işlemini yapabilir.

    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklandı. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

     

    AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA

     

     

     

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