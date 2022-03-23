AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF bahar dönemi ara sınavı 2-3 Nisan’da yapılacak. 2022 AÖF takviminin belli olmasının ardından sınav giriş belgelerinin açıklanması bekleniyor. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs’ta yapılacak. Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos’ta düzenlenecek. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav yerlerinin mart ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak.

Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.



AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.



AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.