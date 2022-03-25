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    EğitimAÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF giriş belgesi (sınav yeri) sorgulama ekranı!
    HaberlerEğitim Haberleri AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF giriş belgesi (sınav yeri) sorgulama ekranı!
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    AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF giriş belgesi (sınav yeri) sorgulama ekranı!

    AÖF sınav giriş belgesi, sınav yerini öğrenmek isteyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 7 Şubat'ta başlayan kayıt yenileme dönemi 21 Şubat'ta sona ermiş ve gözler o tarihten itibaren sınav giriş belgesi için AÖF sitesine çevrilmişti. Peki, AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF 2. dönem vize sınavları ne zaman? İşte AÖF sınav yeri sorgulama ekranı...

    25.03.2022 - 17:59 |
    AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF giriş belgesi (sınav yeri) sorgulama ekranı!

    AÖF giriş belgesi için aramalar arttı. AÖF 2. dönem vize sınavları için geri sayım başlarken, sınava katılacak öğrenciler sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri ile ilgili merak ettikleri sorulara yanıt aramak için arama motorlarına yöneldi. İşte AÖF sınav giriş belgesi ve yerleri ile ilgili son durum…

    AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

    AÖF sınav yerleri erişime açıldı.  AÖF sınav giriş belgeleri AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanması ile belli olacak. Öğrenciler sınav yerlerini https://giris.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden öğrenebilecekler.

    AÖF SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    AÖF VİZE TARİHLERİ NE, SINAVLAR YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

    AÖF 2. dönem bahar dönemi sınavları 2-3 Nisan tarihlerinde uygulanacak. 21 Şubat 2022 tarihine kadar kayıt yenileme ve sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

    AÖF 2. dönem vize sınavlarının yüz yüze uygulanması bekleniyor. Sınav ile ilgili fakülteden açıklama henüz gelmedi.

    AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

    Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

    84 – 100 AA 4,00 Geçti

    77 – 83 AB 3,70 Geçti

    71 – 76 BA 3,30 Geçti

    66 – 70 BB 3,00 Geçti

    61 – 65 BC 2,70 Geçti

    56 – 60 CB 2,30 Geçti

    50 – 55 CC 2,00 Geçti

    46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

    40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

    33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

     

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