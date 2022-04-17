MEB duyurdu! Açık lise kayıt yenileme işlemleri 29 Nisan’da sona erecek. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan’da başlamış, kılavuz baknalığı sitesinden yayınlanmıştı. Adaylar, Açık lise kayıt yenileme 3. Dönem kayıtlarının nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, Açık lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖL öğrenci girişi ve Açık lise kayıt yenileme 3. Dönem 2022 kılavuzu!

AÇIK LİSE (AÖL) KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. dönem kayıt yenileme başvuruları 29 Nisan’da sona erecek.

KİMLER KAYIT YAPTIRABİLECEK?

1 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan 3. dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerden, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi (17) yaşını doldurmuş, on sekiz (18) yaşından gün almış olan öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecek. Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerden 30 Haziran 2005 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptıracak. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar 3. dönem sınavına katılamayacak.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?

AÖL kayıt yenileme işlemleri yüz yüze yapılacak. Öğrenciler il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde yapılabilecek. Öğrencilik durumu “Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Ancak kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekiyor. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacak. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacak.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorunda. 2022 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlendi. 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

AÖL SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Öğrenci, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecek.

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekiyor. Kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılacak. Adayların, ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat etmeleri gerekiyor. https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirler.