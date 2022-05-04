5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Bayram sonrası merak ediliyor!
5 Mayıs tatil mi, yarın okul var mı? Ramazan Bayramı sona ererken okulların tatil olup olmadığı da sorgulanmaya başlandı. Bayram tatili yarın sona eriyor, okullarda eğitime devam edilip edilmeyeceği ise merak ediliyor.
04.05.2022 - 15:49 |
Okullarda tatilin devam edip etmediği merak ediliyor. Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi başladı, bugün sona eriyor. Ramazan Bayramı biterken öğrenciler ve velileri tatilinin son gününün ne zaman olduğu, 5-6 Mayıs’ın tatil olup olmadığını sorguluyor.
5 MAYIS TATİL Mİ, YARIN OKUL VAR MI?
Bayram tatili nedeniyle okullara pazartesi, salı ve çarşamba günleri ara verildi. Bayram tatilinin 9 gün olacağına ilişkin herhangi bir açıklama olmadığından, 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri okullarda eğitim devam edecek. Özetle yarın ve Cuma günü okullar var.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba