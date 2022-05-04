°
Şehir seçiniz
    BİST2.4310.09EURO15.620.22USD14.79-0.02ALTIN888.27-0.20
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Eğitim5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Bayram sonrası merak ediliyor!
    HaberlerEğitim Haberleri 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Bayram sonrası merak ediliyor!
    ABONE OL

    5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Bayram sonrası merak ediliyor!

    5 Mayıs tatil mi, yarın okul var mı? Ramazan Bayramı sona ererken okulların tatil olup olmadığı da sorgulanmaya başlandı. Bayram tatili yarın sona eriyor, okullarda eğitime devam edilip edilmeyeceği ise merak ediliyor.

    04.05.2022 - 15:49 |
    5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Bayram sonrası merak ediliyor!

    Okullarda tatilin devam edip etmediği merak ediliyor. Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi başladı, bugün sona eriyor. Ramazan Bayramı biterken öğrenciler ve velileri tatilinin son gününün ne zaman olduğu, 5-6 Mayıs’ın tatil olup olmadığını sorguluyor.

    5 MAYIS TATİL Mİ, YARIN OKUL VAR MI?

    Bayram tatili nedeniyle okullara pazartesi, salı ve çarşamba günleri ara verildi. Bayram tatilinin 9 gün olacağına ilişkin herhangi bir açıklama olmadığından, 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri okullarda eğitim devam edecek. Özetle yarın ve Cuma günü okullar var.

    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

    GÜNCEL HABERLER

    İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemimde yok

    İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemimde yok

    CHP'li Öztunç: Recep Tayyip Erdoğan mülteci sorununu çözemez

    CHP'li Öztunç: Recep Tayyip Erdoğan mülteci sorununu çözemez

    Meteoroloji kötü haberi duyurdu! Yoğun yağış yeniden başlıyor, kış geri dönüyor! Yeni soğuk hava dalgası geliyor, yarından itibaren...

    Meteoroloji kötü haberi duyurdu! Yoğun yağış yeniden başlıyor, kış geri dönüyor! Yeni soğuk hava dalgası geliyor, yarından itibaren...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hıdırellez kısaca nedir, neden kutlanır, İslam’da yeri? Hıdırellez’i kimler, ne zaman ve nasıl kutlar?

    Hıdırellez kısaca nedir, neden kutlanır, İslam’da yeri? Hıdırellez’i kimler, ne zaman ve nasıl kutlar?

    Sıradaki Haber
    Kilosu 40 ile 50 lira arasında değişiyor! 'İyi para kazanacaklar'

    Kilosu 40 ile 50 lira arasında değişiyor! 'İyi para kazanacaklar'

    Sıradaki Haber
    Sunexpress 180 kabin memuru alacak! İşte başvuru şartları!

    Sunexpress 180 kabin memuru alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber
    BM ile Ukrayna arasında cinsel şiddete maruz kalanlara yardım anlaşması imzalandı

    BM ile Ukrayna arasında cinsel şiddete maruz kalanlara yardım anlaşması imzalandı

    Sıradaki Haber