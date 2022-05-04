5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Bayram sonrası merak ediliyor!

Okullarda tatilin devam edip etmediği merak ediliyor. Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi başladı, bugün sona eriyor. Ramazan Bayramı biterken öğrenciler ve velileri tatilinin son gününün ne zaman olduğu, 5-6 Mayıs’ın tatil olup olmadığını sorguluyor.

5 MAYIS TATİL Mİ, YARIN OKUL VAR MI?

Bayram tatili nedeniyle okullara pazartesi, salı ve çarşamba günleri ara verildi. Bayram tatilinin 9 gün olacağına ilişkin herhangi bir açıklama olmadığından, 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri okullarda eğitim devam edecek. Özetle yarın ve Cuma günü okullar var.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi



Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı



Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba