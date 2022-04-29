3. Uluslararası Model OIC Liseler Zirvesi 6-9 Mayıs’ta

“Daha Adil Bir Dünya için Küresel Barışın Tesisi” teması ile gerçekleşecek zirve ile öğrencilerin dünyanın ve İslam coğrafyasının sorunlarına dair farkındalığını, duyarlılığını artırmak ve bu kapsamda çözüm önerisi sunmalarını sağlamak hedefleniyor.

3. Uluslararası Model OIC Liseler Zirvesi’nde, İslam İşbirliği Teşkilatına üye olan 56 ülke ve Müslüman toplulukların yaşadığı bölgelerdeki lise seviyesindeki öğrenciler ile birlikte Türkiye’deki Arapça ve İngilizce hazırlık sınıfı bulunan Anadolu İmam Hatip Liseleri, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve özel okul öğrencilerinden toplam 224 delegenin üye ülkelerin gündemindeki problemleri müzakere etmesi hedefleniyor.

Zirvenin diğer hedefleri arasında ise Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu'nda da vurgulanan, öğrencilerin yabancı dil, analitik düşünme ve sorunlara çözüm üretebilme becerilerinin geliştirilmesi de yer alıyor. İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, "ICYF olarak çeşitli ülkelerde gençlik faaliyetleri, gençliğin çıkarlarının savunulması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, eğitimin ve gençlerin ahlaki değerlerinin teşvik edilmesi için çalışıyoruz.

Yanı sıra kültürlerarası ve medeniyetler arası diyaloğun gelişmesine katkı sağlamak üzere birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. 2018 yılından bugüne de ülkemizde gerçekleştirilen zirve ile ülkemizde model alınabilecek niteliklerde eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlıyoruz. Bu eksende nitelikli bir toplumun inşa edilebilmesine zemin oluşturmak amacıyla hareket ediyoruz" dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GÜNDEME GELECEK

Dört gün sürecek zirvede katılımcılar organizasyon ekibi tarafından kendilerine önceden bildirilmiş olan ülkeleri ilgili komitelerde temsil ederek, gündem maddeleri hakkında çözüm önerileri üretecekler. Bu öneriler doğrultusunda karar metinleri yazacaklar ve yazılan karar metinleri ışığında hazırlanacak olan Deklarasyon İİT Genel Sekreterliği’ne gönderilecek.

Zirvede, Kudüs Komitesi'nde, "Filistin’de Baskı ve Zulmün Durdurulması İçin Gerekli Adımların Atılması", Enformasyon ve Kültürel İşler Daimî Komitesi (COMIAC)’nde, "Kültürel Yozlaşmaya Karşı İslam Kültürünün İhyası", Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı (ICYSM)’nda, "İİT Gençlik Stratejisine Ulaşmak: Gençleri Hayatın Her Alanında Güçlendirmek", Çevre Bakanları Konferansı (ICEM)'nde ise "Sıfır Atık Vizyonu: İklim değişikliği ve küresel etkileriyle mücadele için gerekli aksiyonların alınması" oturumları gerçekleştirilecek. Bu seneki zirvede Kudüs Komitesi ve Enformasyon ve Kültürel İşler Daimî Komitesi (COMIAC) çalışma dili Arapça, Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı (ICYSM) ve Çevre Bakanları Konferansı (ICEM) çalışma dili İngilizce olarak gerçekleştirilecek.