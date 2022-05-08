2022 YKS için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca aday için süreç daralırken YKS sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı da adaylar tarafından merak ediliyor. YKS 18-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Peki, 2022 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınava giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte YKS sınava giriş belgesi ve YKS’ye ilişkin detaylar…

2022 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz ÖSYM'den gelmedi. Ösym tarafından yayınlanan kılavuza göre adaylar, sınav giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden edinebilecekler.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKALANACAK?

ÖSYM’nin sınav ve sonuç açıklama takvimine görei YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.