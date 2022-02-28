2022 YDS başvuruları sona eriyor! ÖSYM’den YDS için son başvuru günü uyarısı geldi!

ÖSYM duyurdu. ÖSYM’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2022-YDS/1 için başvuruların internet aracılığıyla bugün saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi. Peki, 2022 YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS başvuru ücreti ne kadar? YDS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

2022 YDS NE ZAMAN?

YDS’ye girmek isteyen adayların başvurularını 28 Şubat (bugün) saat 23.59’a kadar yapabilecek. Sınav ise 10 Nisan’da yapılacak. YDS sonuçları 6 Mayıs’ta açıklanacak.

2022 YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS başvuru ücreti bu yıl 185 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün yüde 50 artırımlı olarak ödenecek.

2022 YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabiliyorlar.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyorlar.

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YDS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Dikkat: Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp, bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)

- Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

- ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden veATM’den ücret yatırılmaz.)

- İş Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.